4 Kasım günlük burç yorumları: Bolca eleştiri alabiliriz! 4 Kasım'da burçları neler bekliyor?

4 Kasım Perşembe gününde Ay önce Terazi ardından Akrep burcunda ilerliyor.

Ay’ın Mars-Satürn karesini tetiklediği, enerjinin agresif olduğu bir gündeyiz. Bu sebeple yapacağımız iş ve girişimlerin eleştiri alma, yadsınma riski bulunmakta.

Bugün Yengeç burçları şüpheci tavırlar sergilerken, Akrep burcu kalıcı değişimler içinde olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde bazı gizli, saklı durumlar açığa çıkabilir; aydınlanabilir. Karmaşık bir durumu çözebilir, karmaşık bir durumun içinden çıkabilirsiniz. Kıskançlık ve kontrol dürtülerine daha bilinçli bir şekilde yaklaşın.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde yolunuzu ve rotanızı belirleyen önemli netleşmeler olabilir. Geçmişten gelen bir konu, bir süredir meşgul olduğunuz bir gündem kapanıyor. Başlangıçlar için doğru bir zaman diliminde değilsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde sorumluluklar ve zorunluluklar, görev bilinci ve çaba-efor sarf etme gerekliliği ön planda olabilir. Beslenmenize ve beden sağlığına özen gösterme zamanı. Sabırlı ve kontrollü hareket etmeye odaklanın.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde sezgileriniz ve şüpheci tavrınız öne çıkabilir. Daha gizemli ve içe kapalı olabilirsiniz. Bazı sezgilerinizin doğruluk-yanlışlık payını görebilirsiniz. Şans ve şanssızlıklarla daha fazla karşılaşabileceğiniz bir gün.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde kontrol duygunuz artarken, kendi isteklerinizde ve beklentilerinizde diretebilirsiniz. İlişkilerde adaletli ve objektif olma, inatlaşmalardan kaçınma zamanı. Geçmişe dair bir konu kapanıyor.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içerisinde eğitim, iş hayatı, kurslar, sınavlar ve mülakatlarla ilgili gündemler olabilir. Kardeşler ve iş arkadaşlarıyla ilişkilerde sabır gereklilikleri doğabilir, sınırlarınızı bilerek hareket etmeniz faydanıza olacaktır.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde finansal konularla ilgili bir durum sonuçlanabilir, tamamlanabilir. Borç alma-verme gündemleri, borçları kapatma gibi adımlar içinde olabilirsiniz. Net ve kararlı olduğunuz istekler karşınıza gelebilir. Ne istediğinize karar verin.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde ilişkiler, ortaklıklar ve dostluklarla ilgili bir süredir var olan soru işaretleri cevap bulabilir. Önemli, kalıcı değişimler içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizdeki mevcut rutin ve düzen değişiyor.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Uyku düzensizlikleri özellikle bugün ve yarın daha fazla olabilir. Bastırdığınız duygu ve düşünceler ortaya çıkabilir. İş hayatında aksaklıklara dikkat.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde aşk veya arkadaşlık ilişkilerinde beklenmedik gelişmelerle, aniden gelişen durumlarla karşılaşabilirsiniz. Son dakika organizasyonlarına dahil olabilirsiniz. Duygusal yoğunluk artabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde iş veya özel hayatınızda radikal bir bitiş veya başlangıç yaşayabilirsiniz. Bir şüphe, sorgulama veya belirsizlik sonlanabilir. Ani duygu geçişleri yaşayabileceğiniz, fevri davranmaktan kaçınmanız gereken bir gün.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde şaşırtıcı ve beklenmedik bir haber alabilirsiniz. Kazalara dikkat edin, düşünmeden konuşmaktan kaçının. İş hayatıyla ilgili imzalar, anlaşmalar, başlangıç ve bitişler gündeme gelebilir. Hareketli bir gün geçiriyorsunuz.



