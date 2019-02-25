HABER

4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 10:08 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 4 katlı binanın çatısını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 4 katlı binanın çatısını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü. Yangında evde olan aile ise panikle kendini dışarı attı
Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yarımca Atalar Mahallesi Abdurrahman Gazi Sokak’ta bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hakan Ç. isimli bir vatandaşa ait 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Hakan Ç. ve ailesi dumanları fark edince panikle dışarı çıkarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen evde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerce evde yapılan ilk incelemelerde yangının doğalgaz kombisinden kaynaklandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

'Çirkin sevgili arıyorum' dedi, bakın nasıl yanıtlar geldi! 'Çirkin sevgili arıyorum' dedi, bakın nasıl yanıtlar geldi!
Sürücü ve hamile olan eşi hayatlarının şokunu yaşadıSürücü ve hamile olan eşi hayatlarının şokunu yaşadı
Gaziantep’te 12 bin uyarıcı hap ele geçirildiGaziantep’te 12 bin uyarıcı hap ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

Ankara'da trafikte bıçaklı kavga kamerada

Ankara'da trafikte dehşete düşüren kavga!

Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.