HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 4 katlı binanın 3. katı yok oldu! Depremde bu hale geldi... En üst kat 30 derecelik açıyla döndü 'Mahalle sakinleri olarak korkuyoruz'

4 katlı binanın 3. katı yok oldu! Depremde bu hale geldi... En üst kat 30 derecelik açıyla döndü 'Mahalle sakinleri olarak korkuyoruz'

09.08.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat depreminde ara katı yıkılarak ekseni kaydığı için ilginç görüntünün ortaya çıkmasına neden olan 4 katlı bina korkutuyor. Deprem felaketinde binanın 1., 2. ve 4. katının yıkılmadığı, 3. katının ise yıkılarak ortadan kaybolduğu öğrenildi. Ancak 4. kat yaklaşık 30 derecelik açıyla dönünce ortaya şaşkına çeviren bir manzara çıktı. Bir mahalle sakini "Bina her an yıkılabilir. Mahalle sakinleri olarak biz korkuyoruz" dedi.

4 katlı binanın 3. katı yok oldu! Depremde bu hale geldi... En üst kat 30 derecelik açıyla döndü 'Mahalle sakinleri olarak korkuyoruz'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Varlık Mahallesi’ndeki 4 katlı binada ilginç bir yıkım gerçekleşti. Binanın birinci, ikinci ve dördüncü katı yıkılmazken üçüncü kat yıkılarak ortadan kayboldu. Yıkım esnasında dördüncü katın ekseni de kaydı. Abuzer Fırat’a ait olduğu öğrenilen binanın dördüncü katı yaklaşık 30 derecelik bir açıyla döndü.

6cc7f9f7-f89c-4bd6-be99-a9bbe2bad65c

"DEPREMDE BİNANIN BİR KATI YOK OLDU"

Adıyaman’da acil yıkılacak binalar yıkıldı. Ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Mahalle sakinleri tehlike arz eden bu binanın bir an önce yıkılmasını istiyor. Binanın bitişiğindeki komşuları, binanın yıkılma ihtimaline karşı evlerini boşalttı.

93de21a5-996d-4899-b4ea-4b29f89f0b07

Mahalle Sakini Yaşar Yavcik, “Depremde binanın bir katı yok oldu. Ara kat yıkılınca böyle bir görüntü ortaya çıktı, herkes görüyor. Biz bu binadan korkuyoruz. Bina her an yıkılabilir. Mahalle sakinleri olarak biz korkuyoruz. Yan komşum bina üzerine yıkılır diye taşındı” dedi. (İHA)

689b5ea1-48ae-4a7a-bc83-8de6b39e89f4

Şengör'ün kararından sonra... Kandilli Müdürü Özener konuştu! Şengör'ün kararından sonra... Kandilli Müdürü Özener konuştu!

912506ee-5806-4672-b53b-d7f592051576

a9299dd9-9848-4914-b82f-4f4b551e27c9

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzleme geçmişiniz kapatan YouTube kullanıcıları dikkat: Ana sayfanız artık 'çok farklı' görünecek!İzleme geçmişiniz kapatan YouTube kullanıcıları dikkat: Ana sayfanız artık 'çok farklı' görünecek!
3. Dünya Savaşı başlıyor mu? 3. Dünya Savaşı başlıyor mu?
3 saatin ardından anca uyandı! Bu uykunun bedeli 436 TL3 saatin ardından anca uyandı! Bu uykunun bedeli 436 TL
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş bina

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Gelin 41, damat 16 yaşında! “En iyi arkadaşımın oğluyla evlendim"

Gelin 41, damat 16 yaşında! “En iyi arkadaşımın oğluyla evlendim"

Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! İşte son görüntüleri...

Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! İşte son görüntüleri...

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.