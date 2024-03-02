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  4. 4. kattaki evinin balkonundan düştü! Hayati tehlikesi var

4. kattaki evinin balkonundan düştü! Hayati tehlikesi var

02.03.2024 16:44
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Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde 4. kattan düşen şahıs ağır yaralandı.

4. kattaki evinin balkonundan düştü! Hayati tehlikesi var

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kazımkarabekir Mahallesi Eskibağ Sokak üzerinde meydana gelen olayda; S.T. (42), 4. katta ikamet ettiği evin balkon kısmından aşağı düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.T., daha sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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S.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis ekipleri ise olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

48330dde-1c6b-479d-a5f5-8f0c5667c357Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Kayseri balkon
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