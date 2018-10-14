4. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında sinema oyuncuları Göksel Arsoy ile Yusuf Sezgin'e "Emek Ödülü", sinema ve medya sektörüne katkısından dolayı da Bülent Özkam'a "Onur Ödülü" verildi.

Festival Direktörü Şeref Öztürk, Marmaris Belediyesi Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, festivalin büyüyüp gelişmesi için Marmaris halkına festivale sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Festivale 102 ülkeden filmin katıldığını belirten Öztürk, jüri tarafından 40 kısa filmin finale seçildiğini kaydetti.

- Göksel Arsoy ve Yusuf Sezgin’e "Emek Ödülü"

Festivalde, sinema oyuncuları Göksel Arsoy ve Yusuf Sezgin'e "Emek Ödülü", Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Bülent Özkam'a da sinema ve medya sektörüne sağladığı katkılardan dolayı "Onur Ödülü" verildi. Törende, Netsel Marina özel ödülleri ile 12 dalda ödül dağıtıldı.

4. Marmaris Kısa Film Festivalinde ödül alan film ve yönetmenleri şöyle:

Liselerarası En İyi Film: "Gece boyunca", Deniz Ünsal

Netsel Marmaris Jüri Özel Ödülü: "Bir filmin duruşması", Gökhan Kaya

Halk Jürisi Özel Ödülü: "Beyazlar sönsün", Aycan Akdağ, İbrahim Kucus

Ön Jüri Özel Ödülü: "Barisfer", Yusuf Emre Yalçın

Deneysel Film İkincisi: "Toprak", Alican Durbaş

Deneysel Film Birincisi: "Rüyamda ölü gördüm", Ece Kınacı

Animasyon Film İkincisi: "Mavi yarın", Numan Ayaz

Animasyon Film Birincisi: "Fabrika", Batuhan Köksal

Belgesel Film İkincisi: "Kurbağa avcıları", Batuhan Kurt

Belgesel Film Birincisi: "Afganistanbul", Ulaş Tosun

Kurmaca Film İkincisi: "Pantolon", Tahsin Özmen

Kurmaca Film Birincisi: "Sana inanmıyorum ama yer çekimi var", Umut Subaşı

