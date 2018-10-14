4. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

Festival Direktörü Şeref Öztürk, Marmaris Belediyesi Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, festivalin büyüyüp gelişmesi için Marmaris halkına festivale sahip çıkmaları çağrısında bulundu.
Festivale 102 ülkeden filmin katıldığını belirten Öztürk, jüri tarafından 40 kısa filmin finale seçildiğini kaydetti.
- Göksel Arsoy ve Yusuf Sezgin’e "Emek Ödülü"
Festivalde, sinema oyuncuları Göksel Arsoy ve Yusuf Sezgin'e "Emek Ödülü", Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Bülent Özkam'a da sinema ve medya sektörüne sağladığı katkılardan dolayı "Onur Ödülü" verildi. Törende, Netsel Marina özel ödülleri ile 12 dalda ödül dağıtıldı.
4. Marmaris Kısa Film Festivalinde ödül alan film ve yönetmenleri şöyle:
Liselerarası En İyi Film: "Gece boyunca", Deniz Ünsal
Netsel Marmaris Jüri Özel Ödülü: "Bir filmin duruşması", Gökhan Kaya
Halk Jürisi Özel Ödülü: "Beyazlar sönsün", Aycan Akdağ, İbrahim Kucus
Ön Jüri Özel Ödülü: "Barisfer", Yusuf Emre Yalçın
Deneysel Film İkincisi: "Toprak", Alican Durbaş
Deneysel Film Birincisi: "Rüyamda ölü gördüm", Ece Kınacı
Animasyon Film İkincisi: "Mavi yarın", Numan Ayaz
Animasyon Film Birincisi: "Fabrika", Batuhan Köksal
Belgesel Film İkincisi: "Kurbağa avcıları", Batuhan Kurt
Belgesel Film Birincisi: "Afganistanbul", Ulaş Tosun
Kurmaca Film İkincisi: "Pantolon", Tahsin Özmen
Kurmaca Film Birincisi: "Sana inanmıyorum ama yer çekimi var", Umut Subaşı
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