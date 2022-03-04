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  4. 4 Mart Cuma deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

4 Mart Cuma deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

04.03.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Mart Cuma deprem listesi haftanın beşinci günü yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Erzurum, Antalya, Kütahya gibi bazı illerimizin yanı sıra Suriye'de de sarsıntı meydana geldi. 4 Mart Cuma günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte 4 Mart 2022 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

4 Mart Cuma deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

4 Mart Cuma günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Erzurum, Antalya, Kütahya gibi bazı illerimizde ve Suriye'de deprem meydana geldi. 4 Mart Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 4 Mart Cuma günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde detaylı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

4 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.04 06:50:50 40.0885 41.4558 11.8 -.- 1.5 -.- KOSKKOY-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel
2022.03.04 06:19:09 37.2217 31.1895 132.4 -.- 2.3 -.- GAZILER-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2022.03.04 06:00:31 36.2600 39.0520 4.8 -.- 2.7 -.- SURIYE İlksel
2022.03.04 05:55:45 39.0448 29.6353 3.1 -.- 1.4 -.- CEBRAIL-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2022.03.04 05:30:25 40.3358 26.0118 6.5 -.- 2.1 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.04 03:40:13 40.3865 34.4475 6.5 -.- 2.3 -.- ORTAKOY-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2022.03.04 03:22:12 37.4112 38.0203 2.2 -.- 2.5 -.- CAKALLI-HALFETI (SANLIURFA) İlksel
2022.03.04 03:01:53 41.1450 43.9080 5.8 -.- 2.1 -.- ERMENISTAN İlksel
2022.03.04 02:36:24 41.1577 43.9910 5.0 -.- 2.7 -.- ERMENISTAN İlksel
2022.03.04 01:26:17 37.0735 28.4040 6.9 -.- 2.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.04 00:51:38 37.0432 28.2647 5.0 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.04 00:10:29 37.8207 30.9198 5.0 -.- 2.7 -.- CAYKOY-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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deprem kandilli rasathanesi suriye antalya Erzurum Kütahya
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