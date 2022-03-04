4 Mart Cuma deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

4 Mart Cuma günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Erzurum, Antalya, Kütahya gibi bazı illerimizde ve Suriye'de deprem meydana geldi. 4 Mart Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 4 Mart Cuma günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde detaylı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

4 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.04 06:50:50 40.0885 41.4558 11.8 -.- 1.5 -.- KOSKKOY-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel

2022.03.04 06:19:09 37.2217 31.1895 132.4 -.- 2.3 -.- GAZILER-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2022.03.04 06:00:31 36.2600 39.0520 4.8 -.- 2.7 -.- SURIYE İlksel

2022.03.04 05:55:45 39.0448 29.6353 3.1 -.- 1.4 -.- CEBRAIL-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2022.03.04 05:30:25 40.3358 26.0118 6.5 -.- 2.1 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.04 03:40:13 40.3865 34.4475 6.5 -.- 2.3 -.- ORTAKOY-SUNGURLU (CORUM) İlksel

2022.03.04 03:22:12 37.4112 38.0203 2.2 -.- 2.5 -.- CAKALLI-HALFETI (SANLIURFA) İlksel

2022.03.04 03:01:53 41.1450 43.9080 5.8 -.- 2.1 -.- ERMENISTAN İlksel

2022.03.04 02:36:24 41.1577 43.9910 5.0 -.- 2.7 -.- ERMENISTAN İlksel

2022.03.04 01:26:17 37.0735 28.4040 6.9 -.- 2.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.04 00:51:38 37.0432 28.2647 5.0 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.04 00:10:29 37.8207 30.9198 5.0 -.- 2.7 -.- CAYKOY-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

