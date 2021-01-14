4 milyon liralık uyuşturucuyu 5 bin TL’ye taşırken polise takıldı

Van’ın Başkale ilçesinden il merkezine yaklaşık değeri 4 milyon olan metamfetamini 5 bin TL karşılığında taşırken polise yakalanan şahıs cezaevine konuldu.

Van Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında, 29 Ağustos 2020 günü saat 10.00 sıralarında kolluk görevlilerince Kurubaş uygulama noktasında Başkale-Hakkari istikametinden yaklaşan 65 AAC 070 plaka sayılı aracın usulüne uygun olarak kolluk görevlilerince durdurulduğuna yer verildi.

Araç şoförü M.S.E.’nin yapılan mülakatta tedirgin ve heyecanlı bir şekilde elektrikçi olduğunu beyan etmesi üzerine kolluk görevlilerince araçta arama yapıldığı ifade edilen iddianamede, “Yapılan arama neticesinde; aracın arka stop lambalarının alt tarafında ve bagaj yan duvarlarında bulunan doğal boşluklarda toplam 10 adet kahverengi kağıt üzerine koli bandına sarılı vaziyette sonradan yapılan tartımında daralı ağırlığı 4 kilo 155 gram gelen uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi olduğu değerlendirilen maddeye el konuldu. 65 AAC 070 plaka sayılı araca satılamaz, devredilemez şerhi konulmak suretiyle el konulduğu, şüpheli M.S.E’nin kollukta, başsavcılığımızda ve Van 3. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda müdafii eşliğinde susma hakkını kullandı” denildi.

Taşıma için 5 bin TL

Şüphelinin Van 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığına yer verilen iddianamede, “Şüphelinin Van 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 21 Ekim 2020 tarihli tutukluluk gözden geçirme sorgusundaki beyanında; N.D. isimli şahıstan uyuşturucu maddeleri aldığını, bu maddelerin N.D. isimli şahsa ait olduğunu, kendisinin sadece taşımasını yapacak olduğunu, taşıma işi için 5 bin TL para alacağını beyan etti. Parayı N.D.’nin kendisine Van’da teslim aldığı sırada verecek olduğunu, uyuşturucu maddeleri Başkale Albayrak köyünden aldığını, orada uyuşturucu maddeleri kendisine N.D.’nin teslim ettiğini, yakalanmadan önce N.D.’nin kendisini aradığını, telefonda N.D.’nin arama kaydının olduğunu dile getirdi. Şüphelinin başsavcılık tarafından müdafii eşliğinde alınan ek savunmasında ise özetle; daha önce Van 2. Sulh Ceza Hakimliğinde, tutukluluk gözden geçirmedeki sorgusunda uyuşturucu maddeyi N.D. isimli şahıstan aldığını söylediğini, Van 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinin doğru olduğunu, aynen tekrar ettiğini, N.D.’nin normalde Başkale ilçesi Albayrak köyünde ikamet ettiğini, ama Van merkezde de ikamet ettiği bir yer olduğunu beyan etti” ifadelerine yer verildi.