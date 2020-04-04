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  4. 4 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye ikiye bölündü

4 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye ikiye bölündü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2020 21:55 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1311'inci çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen 2 kişi, 578 bin 942 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı. İşte MPİ 4 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

4 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye ikiye bölündü

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 14, 25, 27, 46 ve 49 olarak belirlendi.

4 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

SAYİSAL

Sayısal Loto oyununun 1311'inci çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 578 bin 942 lira 50'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 66 kişi 7 bin 19 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 701 kişi 94 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 71 bin 713 kişi de 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Isparta'nın Merkez ve Ankara'nın Altındağ ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

(AA)

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