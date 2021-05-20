4. sınıf ve ortaokul sınavları yapılacak mı? Sınava girmek zorunlu mu? Bakanlık açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı 4. sınıf ve ortaokul sınavlarının öğrencilerin tercihine bırakıldığı bildirdi. Yapılan açıklamanın ardından binlerce öğrenci 4. sınıf ve ortaokul sınavları yapılacak mı? Sınava girmek zorunlu mu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, MEB'den son dakika açıklaması...

4. SINIF VE ORTAOKUL SINAVLARI YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama konusunda tercih hakkı sunuyor. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiği duyuruldu. MEB tarafından yapılan güncel açıklamada 4. sınıf ve ortaokul sınavlarının öğrencilerin tercihine bırakıldığı bildirildi. MEB'den yapılan açıklama şöyle:

"İlkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakılmıştır."

