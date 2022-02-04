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  4. 4 Şubat 2022 İSKİ Duyurdu! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular nerelerde kesilecek?

4 Şubat 2022 İSKİ Duyurdu! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular nerelerde kesilecek?

04.02.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 4 Şubat Cuma günü bazı bölgelerde su kesintileri olacak. Bu yüzden İstanbulluların gündeminde su kesintisi yer almaktadır. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasının bazı ilçelerinde su kesintileri olacak. 4 Şubat Cuma günü İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler!

4 Şubat 2022 İSKİ Duyurdu! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular nerelerde kesilecek?

4 Şubat Cuma gününe İstanbullular su kesintisiyle uyandı. Vatandaşlar, İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyurularını araştırılıyor. Sularının ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen kişiler gözlerini İSKİ tarafından yapılan açıklamaya çevirdi.

İSTANBUL'DA SULAR NERELERDE KESİLECEK?

İstanbullular güne su kesintisiyle uyandı. İstanbul'da su kesintisi yaşayacaklar ilçeler şu şekilde;

Bakırköy, su kesintisi yaşayacak ilk ilçe oldu. Kesintiden etkilenen mahalleler, Şenlikköy Mahallesi olacak. Arıza sebebi, 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası. Çalışmaya başlama tarihi 04.02.2022 ve saati de 10:04 olarak kayıtlara geçmiştir. Arızanın bitiş tarihi tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde ve saat 12:00 civarıdır.

Su kesintisi yaşayacak ikinci ilçe Kadıköy olacak. Arızadan etkilenen mahalleler Suadiye Mahallesi ve Bostancı Mahallesi. Arıza sebebi 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası. Çalışmaya başlama tarihi 04.02.2022 ve saati de 10:07 olacak. Çalışma tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.

Arıza kesinti yaşayacak bir diğer ilçe Çatalca olacak. Etkilenen mahalleler Ferhatpaşa Mahallesi, arıza Sebebi 150 Mm çaplı şebeke hattı arızasıdır. Çalışmaya başlama tarihi 04.02.2022 ve saati de 09:18 olarak gösterilmektedir. Çalışma tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilecektir.

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