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4 Temmuz Günlük Burç Yorumları | Bugün güne gergin başlayabiliriz!

04.07.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük burç yorumları kişilere yol gösterici yorumlarda bulunan astrolojik olayların açıklamasıdır. 4 Temmuz gününde de günlük burç yorumları kişilere aşk, para, kariyer ve sağlık konularında tavsiyelerde bulunuyor. Balık burcu bugün (4 Temmuz) yalnızlığa ihtiyaç duyabilirken, Boğa burçları ise güne gergin başlayabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

4 Temmuz Günlük Burç Yorumları | Bugün güne gergin başlayabiliriz!

4 Temmuz günlük burç yorumlarında bugün meydana gelen parasal durumlar dikkat çekiyor. Gerginlik artabilir. Bugün Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde birtakım sınırlamalara maruz kalabiliriz. Yaşanılan gerginlikler sonucunda ise yemek yemeye yönelebiliriz. Gergin enerjiler bugünün genelinde hakim bu sebeple ikili ilişkilerde görüşmeler yapmak pek uygun olmaz. İşte 4 Temmuz(bugün) günlük burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün harcama rutininizin ve alışkanlıklarınızın dışına çıkabilirsiniz. Gün içinde istekleriniz aniden değişebilir. İlişkilerde heyecan verici durumlar ortaya çıkabilir. Cesaret duygunuz artabilir ve heveslerinizin peşinden gidebilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün gün boyu enerjinizin ve bakış açınızın değiştiğini hissedebilirsiniz. Rutinin dışına çıktığınız, kendi hayatınız için ilk olabilecek deneyimler içinde olduğunuz bir gün olacak. İş veya özel hayatınızda yeni ve farklı bir sürecin başlaması için kararlı olmanız gerek.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün uyku düzeninizde rutinin dışına çıkabilirsiniz. Bugün ve yarın boyunca rüyalarınız karmaşık olabilir. Gün içerisinde işinizle ilgili düzenlemeler veya güne dair planlarınızda düzenlemeler yapabilirsiniz. Beklenmedik anlarda dürüst ve açık olabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün arkadaşlık ilişkilerinde fedakarlık, anlayış gerektiren durumlar olabilir. Dost ve arkadaşlarınızdan destek görebilir ve içsel karmaşanızı çözümleyebilirsiniz. Finansal konularda ise gelecek odaklı düşüneceksiniz.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün aile büyükleri veya sevdiğiniz insanlarla bir araya gelebilir, değer verdiğiniz insanlar için daha fedakar ve çaba sarf eden bir tavırda olabilirsiniz. İlişkilerde yaşanan fikir ayrılıklarında ise kendi kararınızda kalabilir ve karşınızdakileri yönetebilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün plan dışı programlar içinde olabilirsiniz. Güne dair daha önceden belirlediğiniz planlar aniden değişebilir. Şartlar ve koşulların ilerleyişini akışa bırakmak lehinize işleyecek. Zira bugün enerjiler sizden yana. Şükür bilincinde olmalı, dilek dilemek ve dua etmek için çok destekleyici bir gün.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün auranız güçleniyor, istediğiniz ve enerji gönderdiğiniz insanları ve olayları etrafınıza daha güçlü bir şekilde çekiyorsunuz. Girdiğiniz sosyal ortamlarda ise flörte gidebilecek iletişimler olabilir. Güzelliğiniz ve özgüveninizle kalabalık ortamlarda fark edilebilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde var olan koşullar aniden değişebilir. Karşınızdaki kişilerin kendi alışkanlıkları ve rutinleri dışında davrandığını görebilirsiniz. Özellikle daha kapalı ve mesafeli olan kişilerden duygusal veya samimi bir açıklama duyabilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU
Bugün beden sağlığınızda var olan rahatsızlıklarda toparlanma ve iyileşme çalışırken sağlık sorunu olmayanlar kaza ve yaralanmalara karşı dikkat etmeli. Gün içinde aklınıza eseni yapma, aklınızdan geçenin peşinden gitme eğiliminde olabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün aşk ilişkilerinde beklemediğiniz konuşmalar, beklemediğiniz deneyimler içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Bir duygu dile getirilebilir, ilanı aşk edebilirsiniz. Ruhsal ve fiziksel bir çekim hissedeceğiniz bir ilişki gündeme gelebilir. Çocuklarla ilgili ise harcamalar yapabilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün her türlü ilişkinizde daha kontrollü ve akılcı taraf siz olurken kişisel sınırlarınızla hareket etmeniz sizin lehinize sonuçlar doğuracaktır. Akıl ve duygunun çatıştığı anlarda size kalp sesi yol gösterecektir. Ev kazalarına karşı dikkat edin. Plan dışı misafirler gelebilir.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün ulaşım ve seyahatlerle ilgili anlık planlar yapılabilir, daha önce yapılmış planlar ve organizasyonlar aniden değişime uğrayabilir. Eğitim, sınavlar ve kurslarla ilgili bir süredir var olan araştırmanız veya ikileminizde seçim yapabilir, yeni bir başlangıca doğru gidebilirsiniz.


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