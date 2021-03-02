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  4. 4 üniversite mezunu, taksici oldu: Mutlu olduğum işi yapıyorum

4 üniversite mezunu, taksici oldu: Mutlu olduğum işi yapıyorum

02.03.2021 16:36 | Son Güncelleme:
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4 üniversite mezunu, taksici oldu: Mutlu olduğum işi yapıyorum

Dördüncü üniversitesini bitirmeye hazırlanan 30 yaşındaki Görkem Çay, diploma sahibi olduğu bölümleri ardından bırakarak taksicilik yaparak geçimini sağlıyor. Mutlu olduğu işi yaptığını söyleyen Çay, kurumsal hayat tecrübesi olmasına rağmen bireysel çalışmayı tercih ettiğini anlattı.

İstanbul’da 5 yıl finans sektöründe çalıştığını söyleyen Çay, “İstanbul’da çalışırken Edirne’deki rahatı bulamadım. İşimden istifa ederek, Edirne’de taksicilik yapmaya karar verdim” diyerek, bu meslekte daha mutlu olduğunu belirtti.

Edirne’de yaşayan ve üç üniversite bitirip dördüncüsünü okuyan 30 yaşındaki Görkem Çay, en çok mutlu olduğu iş olan taksicilik yaparak geçimini sağlıyor.
Daha önce İstanbul’da finans sektöründe beş yıl çalıştıktan sonra işinden istifa ederek, taksicilik yapmaya karar verdiğini anlatan Çay, yaptığı işin kendisini çok mutlu ettiğini, bundan sonraki hayatı boyunca da aynı işi yapmaya devam etmeyi düşündüğünü söyledi.

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'MUTLULUĞU VE HUZURU SEÇTİM'

Dördüncü üniversitesini okuyan taksici Görkem Çay, “İnsan aslında mutlu olduğu işi yapmalı. Ben Edirne’deyken mutluydum, taksicilik yaparken mutluydum. Bildiğim ve severek yapmış olduğum bir iş olduğu için her ne kadar okumuş olsam da ve hatta kurumsal hayat tecrübem olsa da daha çok bireysel olarak çalışmayı tercih ettim. Tamamen benim tercihime dayalı bir şey bu. Burada da ön plana çıkan; ‘Senin gelecek için planında maddiyat mı önemli, yoksa kendi mutluluğun ve huzurun mu önemli?' Mutluluğu ve huzuru seçtim” dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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