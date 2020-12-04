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4 yaşındaki çocuk başından vurularak ağır yaralandı! Anne ve babanın feryadı yürekleri yaktı

04.12.2020 16:06 | Son Güncelleme:
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4 yaşındaki çocuk başından vurularak ağır yaralandı! Anne ve babanın feryadı yürekleri yaktı

Aksaray’da iki grup arasında çıkan tartışmada otomobile yönelik tüfekle açılan ateşte 4 yaşındaki çocuk kafasından aldığı saçmalarla ağır yaralandı. Olayın hemen ardından araçtan çıkarılan yaralı çocuk annesinin kucağında yardım beklerken, bu sırada anne ve babasının çaresizliği ve feryatları yürekleri burktu.

Olay, Pınar Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kenan D. (28) otomobili ile bulvar üzerinde bulunan postaneye fatura yatırmak için durdu. Eşi Goncagül D. (25) ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan D.’yi araçta bırakarak postaneye giden Kenan D., burada sıra beklediği esnada eskiden husumetli olduğu Mevlaverdi E. (26) ile karşılaştı. Kenan D. ile Mevla Verdi E.'nin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Mevlaverdi E. olay yerine geldiği aracındaki pompalı av tüfeğini alarak Kenan D.’nin aracına arka arkaya ateş açtı.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK BAŞINDAN VURULDU

Otomobilin camları kırılırken, tüfekten çıkan saçmalar araç içinde babasını bekleyen 4 yaşındaki Ramazan D.'nin başına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan küçük çocuk ağır yaralanırken, annesi olayı yara almadan atlattı.

ANNE VE BABANIN FERYADI YÜREK YAKTI

Oğlunun yaralandığını fark eden anne Goncagül D., kanlar içindeki çocuğunu kucağına alarak dışarıya çıkardı. Kucağına aldığı çocuğun yarasına tampon uygulayan annenin "Ambulans" feryatları ve Baba Kenan D.'nin ise “Ramazan” diye dövünerek ağıtlar yakması yürekleri parçaladı.

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ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ağır yaralanan küçük çocuk, ambulansın olay yerine ulaşmasıyla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı çocuğun, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından polis ekipleri otomobiliyle olay yerinden kaçan Mevlaverdi E’nin peşine düştü. Bir süre sonra şüphelinin aracı polis ekipleri tarafından olay yerine yakın bir mevkide bulundu. Şüphelinin yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.

(İHA)

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