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    4. 4 yaşındaki ikizlerin trajik ölümü! Oyuncak sandıkta uyuyakalınca boğularak hayatlarını kaybettiler... Kimse fark etmedi

    4 yaşındaki ikizlerin trajik ölümü! Oyuncak sandıkta uyuyakalınca boğularak hayatlarını kaybettiler... Kimse fark etmedi

    06.09.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 4 yaşındaki ikiz kız kardeşler gece geç saatlerinde yataktan kalkarak oyuncaklarının bulunduğu bir sandığa girmeye karar verdi. Kız kardeşler oyuncak sandığın içinde uyuyakalınca trajik bir şekilde boğularak hayatlarını kaybetti. Küçük kızların cansız bedenini ağabeyleri Antox buldu.

    Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 4 yaşındaki ikiz kız kardeşler Aurora ve Kellan, babaları Don Starr’ın kendilerini uyumaları için yatağa götürmesinden sonra oyun oynamak istedi. İkili annelerinin işte olduğu sırada oyuncaklarının bulunduğu ahşap sandıkla oynamaya başladı. Oyun oynadıkları sırada ahşap sandığın içinde kilitli kalan kız kardeşler tüm geceyi orada geçirdi. Yavaş yavaş oksijenleri tükenen kardeşler hayatını kaybetti.

    BÜYÜK BİR PANİKLE ARADILAR

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    Anne Sadie Myers ertesi gün işten eve geldiğinde ikiz kızlarının yataklarında olmadığını fark etti ve evde tüm aile bireylerinin çabasıyla bir arama başlatıldı. Sonunda ikizlerin ağabeyi onları oyuncak sandığının içinde hareketsiz bir halde buldu.

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    O anları Facebook’tan yaptığı paylaşımla anlatan Myers, “Oğlum ‘Anne onları buldum. Oyuncak sandığının içinde uyuyacak kadar komikler’ dediğinde ne olduğunu anlayamadım. İki çocuğunu aynı anda kaybetmenin ve onları anlamsız bir şekilde kaybetmenin acısını pek çok kişi bilemeyecek” dedi.

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    Anne Myers Facebook paylaşımında evlerinde benzer oyuncak sandıkları bulunan ebeveynleri uyararak, “Sandıklar kapandığında ses ve hava geçirmiyor. Kesinlikle sandıklar konusunda dikkatli olmalısınız” diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika ikiz sandık

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