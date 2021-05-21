4 yaşındaki kızını boğarak öldürmekle suçlanan anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, haziranda yaşanan olay sonrası tutuklanan Betül F. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüpheli Betül F. ile eşinin 2019'da boşandığı, çocukları B.E. ile belirli günlerde değişerek ilgilendikleri, velayetin mahkeme kararı ile babaya verildiği belirtildi.

Şüphelinin eski eşinden hamile olduğu ve olay günü hamileliğin sonlandırılması konusunda aralarında tartışma çıktığı iddianamede yer aldı.

Eski eşinin evden ayrılmasından sonra şüphelinin kızını, yüzüne katladığı başörtüsünü ve yastığı bastırarak öldürdüğü öne sürüldü. İddianamede şüphelinin daha sonra kendisini boğmaya ve zarar vermeye çalıştığı ifadeleri de yer buldu.

İddianamede kadının eski kayınpederinin eve gelmesi sonucu kızın hayatını kaybettiğinin belirlendiği aktarıldı.

ÖNCE İTİRAF ETTİ, SONRA EŞİNİ SUÇLADI

İddianamede Betül F'nin soruşturma sürecindeki ilk ifadesinde B.E'yi evine gelen 2 kişinin öldürdüğünü söylediği, daha sonra cinayeti itiraf ettiği, 2 ay sonra da kızını eski eşinin öldürdüğünü söylediği anlatıldı.