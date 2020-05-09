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  4. 4 yıl önce ihraç edilen Nail Güler, İBB'ye müdür olarak geri döndü

4 yıl önce ihraç edilen Nail Güler, İBB'ye müdür olarak geri döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 16:11 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 yıl önce belediyeden ihraç edilen harita ve kadastro mühendisi Nail Güler’i, Lojistik Yönetimi ve Terminaller Müdürü olarak atadı.

4 yıl önce ihraç edilen Nail Güler, İBB'ye müdür olarak geri döndü

İBB’de uzun yıllar çalışan ancak 2016 yılında görevinden KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile ihraç edilen harita mühendisi Nail Güler, İBB Lojistik Yönetimi ve Terminaller Müdürü olarak atandı.

Nail Gürel ihraç edilmesine karşı İdare Mahkemesi’ne dava açmış, Mahkeme “Uzaklaştırma kararı” için “Kovuşturmaya yer olmadığına” karar vererek dosyayı OHAL komisyonuna göndermişti.

OHAL Komisyonu da Güler ile ilgili olarak “Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği veya iltisakı yahut bunlarla irtibatını ortaya koyan herhangi bir bilgi ve belge tespit edilememiştir” kararı vermişti. Aralık 2019’da işe iade kararı alan Güler, İBB’ye Lojistik Yönetimi ve Terminaller Müdürü olarak atandı. Güler, Nurettin Sözen’in belediye başkanlığı döneminden beri İBB’de çalışıyordu.

NAİL GÜLER KİMDİR?

Lojistik Yönetimi ve Terminaller Müdürü olarak atanan Nail Güler 1959 Tokat doğumlu. 1983 yılında Yıldız Üniversitesi’nden Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi olarak mezun oldu. İBB’de çalışmaya başlayan Güler, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nda çeşitli görevler aldı. Facebook paylaşımları nedeniyle 2016 ağustos ayında İBB’den ihraç edilen Güler, evli ve iki çocuk babası.Güler’den önce Lojistik Yönetimi ve Terminaller Müdürü olan Erdal Yalçınkaya, Ulaşım Koordinasyon Müdürü olarak atanmıştı.

(DHA)

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