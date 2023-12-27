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  4. 4 yıldır aranan FETÖ firarisi ihraç kurmay binbaşı yakalandı!

4 yıldır aranan FETÖ firarisi ihraç kurmay binbaşı yakalandı!

27.12.2023 19:31 | Son Güncelleme:
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Koceeli'de, FETÖ soruşturması kapsamında 4 yıldır aranan ihraç kurmay binbaşı R.Y., polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

4 yıldır aranan FETÖ firarisi ihraç kurmay binbaşı yakalandı!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan, eski kurmay binbaşı R.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Gölcük Donanma Komutanlığı'ndan ihraç edildiği öğrenilen ve 4 yıldır firari olan R.Y.'nin adresini tespit etti. R.Y.'nin Gölcük ilçesinde saklandığı evine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan R.Y., emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Kocaeli firari
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