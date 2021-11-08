40 bin yeni sağlıkçı alımı ne zaman yapılacak? Erdoğan'dan açıklama!

8 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası 40 bin sağlıkçı alımı hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki 40 bin yeni sağlıkçı alımı ne zaman yapılacak?

40 BİN YENİ SAĞLIKÇI ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''40 bin yeni sağlıkçı atanacak.'' şeklinde konuştu. Atamalar için başvuruların ne zaman alınacağı ise henüz belli olmadı. Tarih belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

Erdoğan'ın açıklamasında önemli satır başları şunlar:

"Okullarda yüz yüze eğitim devam edecektir. Bu sebeple 40 bin yeni sağlık personeli alımı yapılacak. Yatırım, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamızda, ülkemizi büyütecek her türlü adımı desteklemeye devam edeceğiz. Avrupa'da, doğal gaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden 1100 dolar hatta günlük piyasada 1500 dolar seviyesine çıktı. Buna karşılık biz konutlarda tüketilen doğal gazı 150 dolardan veriyoruz. Alış fiyatımıza göre baktığımızda ise halka yüzde 76 indirimle veriyoruz.

Aynı şekilde petrol fiyatları 2020 başındaki 40 dolardan 80 dolar fiyatına yükseldi."

