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40 derece sıcakta, kış soğuklarına hazırlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 10:00 | Son Güncelleme

HAVA sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığı Muş'ta, kışa hazırlık başladı.

40 derece sıcakta, kış soğuklarına hazırlık

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) - HAVA sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığı Muş'ta, kışa hazırlık başladı. Kentte soba ve un ambarı imalatına hız verildi.
Nüfusunun yüzde 63'ünün kırsal kesimde yaşadığı Muş'ta hava sıcaklığı kavurucu etkisini sürdürüken, kış dönemi hazırlıkları hızlandı. İmalatçılar, sac sobaların üretimine start verirken, vatandaşlar da satın almaya başladı. Isınmada kalorifer ve elektrikli ısıtıcılara yenik düşmeye başlayan sac sobalar, kentte az sayıda imalatçı tarafından Yukarı Çarşı'da üretiliyor.
Dede ve baba mesleğini sürdüren Yasin Yağmurca, "Yaklaşık 30-40 yıldır, dede ve babadan kalma bu mesleğimizi sürdürüyoruz. Muş’ta kış mevsiminin ağır koşullarda geçmesinden ötürü, yaz aylarında soba üretimine başlıyoruz. Kış mevsimine kadar ancak stoklayabiliyoruz. Stokladığımız ürünlerimizi vatandaşlarımıza sunuyoruz. Sobaları çoğunlukla kırsal bölgelere satıyoruz. Fırınlı sobalardan günde 10 tane üretebiliyoruz. Fiyatlarımız fırınlı soba, yuvarlak soba gibi çeşitlere ve boyuta göre değişiyor. Sobalarımızın satış fiyatları 70 liradan 200 liraya kadar çıkıyor. Yılda ortalama olarak bine yakın soba üretimi yapıyoruz" diye konuştu.
Un ambarı, banyo kazanı ve soba üretimi ile satışını yapan Abdullah Alarslan da, "Kış mevsimi kentte uzun geçtiği için vatandaşlar, un ve buğdayı sacdan üretimini yaptığımız ambarlara dolduruyor. Böylece fare ve böceklerden koruyor. Temmuz ve ağustos ayında ürünlerimizi yapıyoruz. Eylül ve ekim ayı ise işlerimizin yoğun olduğu zamanlar. Bu zamanlarda ürünlerimizin satışını yapıyoruz" dedi.

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40 derece sıcakta, kış soğuklarına hazırlık40 derece sıcakta, kış soğuklarına hazırlık40 derece sıcakta, kış soğuklarına hazırlık40 derece sıcakta, kış soğuklarına hazırlık

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