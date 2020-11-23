40 kilo altınla kaçtığı iddia edilen kuyumcu tutuksuz yargılanacak

Konya’da ucuz altın satacağını söyleyerek topladığı yaklaşık 40 kilo altın ve paralarla kaçtığı iddiasıyla 80 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Musa G. tahliye edilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İddiaya göre, kuyumcu Musa G, indirim çadırı kuracağını ve ucuz altın satacağını söyleyerek, Konya ve İstanbul’daki bazı altın toptancıları ile imalatçılarından aldığı altınların yanı sıra bir miktar para ile 24 Temmuz 2019’da kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis, güvenlik kameralarını inceleyince Musa G.’nin iki valizle kuyumcu dükkanından çıktığını belirledi. İş yerinden ayrıldıktan sonra İstanbul’a giden ve Beşiktaş’ta ev kiralayan Musa G, olaydan 4 gün sonra yakalanıp, Konya’ya getirildi. Evde yapılan aramada, 2 valizde bir miktar para, saat, küpe ve kolye bulundu. İfadesi alındıktan sonra ’nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Musa G. ve beraberindeki kadın, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.