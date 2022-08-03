40'lı yaşlara geldiğinizde vücudunuza ne olur?

Bir ilişki ve seks uzmanı olan Dr. Laura Berman, Prevention'a verdiği demeçte, yaşlanma genellikle kötü bir üne sahip olsa da, onu benimsemek ve yol boyunca iyi alışkanlıklar geliştirmek veya keskinleştirmek en iyisidir diyor. Berman, yaşlanma ve saç dökülmesinden ateş basmasına kadar beraberinde gelen engeller hakkında, "Kadınlar genellikle konuyu gündeme getirmek konusunda çekingen davranıyorlar. Pek çok kadın hala sessizlik içinde acı çekiyor" dedi.

40'lı yaşlarınıza geldiğinizde vücudunuza ne olduğu ve bu on yılda nasıl hazırlanıp gelişebileceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

KİLO VERMEK ZORLAŞIR

40'lı yaşlara geldiğinizde kilo vermek daha zor olabilir. Bunun nedenlerinden biri, yaşamın bu aşamasındaki çoğu insanın gençken eskisi kadar çok kalori yakamamasıdır.

BELİRSİZ ADET DÖNGÜSÜ

Öngörülemeyen dönemler, yaşamın herhangi bir aşamasında birden fazla nedenden dolayı olabilir, ancak 40'lı yaşlarınızdayken, dönemler genellikle tahmin edilemez hale gelir.

40'lı yaşlardaki kadınlar, vücudu menopoza hazırlayan hormonal değişikliklerin neden olduğu düzensizlik ve daha belirgin dönem semptomları yaşayabilir. Perimenopoz olarak adlandırılan, bir kadının menopoz öncesi hayatındaki bu aşama, WebMD'ye göre iki ila 10 yıl arasında sürebilir.

SAÇLAR DAHA ZAYIF VE KIRILGAN OLABİLİR

Kadınlar 40'lı yaşlarına geldiklerinde, saçları da dahil olmak üzere vücutlarında, önceki yıllara göre daha ince ve daha kırılgan bir doku geliştirebilen değişiklikleri fark etmeye başlayabilirler.

GÖZLERİNİZ DAHA AZ GÖREBİLİR

40'lı yaşlarınızda göz muayenesine gittiğinizde doktorunun size bir okuma gözlüğü tavsiye edebilir. Amerikan Optometrik Derneği'ne göre , 40'lı yaşların başında, yakın mesafeler söz konusu olduğunda (örneğin bir kitap okurken veya bir bilgisayar ekranına bakarken) görmede kötüleşme fark etmeye başlarsınız, bu durum 60'larınıza kadar devam eder.

CİLDİNİZ ELASTİKİYETİNİ KAYBEDEBİLİR

40'lı yaşlarınıza geldiğinizde, geçmişte işe yarayan cilt bakım rutininin ilerlemek için yeterli olmayabileceğini görebilirsiniz. 40'lı yaşlarınızda ince çizgiler, kuru cilt, güneş lekeleri ve elastikiyet kaybı fark edilmeye başlayabilir, bu da normal cilt bakım rejiminizi hızlandırmanın zamanı geldiği anlamına gelebilir.

GÜVENİNİZ ARTARKEN CİNSEL DÜRTÜLERİNİZ AZALABİLİR

Cinsel dürtünün azalmasına neden olan birçok faktör olabilir. Yaş da bunlardan biridir. Health'e göre; "cinsel dürtü genellikle yaşla birlikte azalır" olsa da, bunun 20'li ve 40'lı yaşlarınız arasında azalan kademeli bir süreç olduğunu belirtiyor.

MESANE SORUNLARINA DAHA DUYARLI OLABİLİRSİNİZ

Ürojinekolog Jeannine Miranne'e göre, idrar yolu enfeksiyonları veya İYE'ler de dahil olmak üzere mesane sorunları, 40'lı yaşlarındaki kadınları geçmiş on yıllara göre daha fazla etkiliyor.

SICAK BASMALAR BAŞLAYABİLİR

Menopoza girdiğinizde sıcak basmalar mutlaka başlamaz. Aslında, menopoza geçiş olarak da bilinen perimenopoz sırasında 40'lı yaşlarınızda sıcak basması yaşayabilirsiniz.

İŞİTME KAYBI YAŞAYABİLİRSİNİZ

İşitme uzmanı Sharon Sandridge, "İşitme görmek gibi değildir. Gözlerinizin ne zaman gittiğini bilirsiniz. Ancak erken işitme kaybını tespit etmek çok daha zordur" dedi. İnsanların 30'lu ve 40'lı yaşlarda işitme kaybı yaşamasının ana nedeni yüksek seslerdir ve "Herhangi bir yüksek ses, müzik ve bir spor karşılaşmasındaki kalabalık dahil olmak üzere gürültüye bağlı işitme kaybına neden olabilir.

SAÇLARINIZ BEYAZLAMAYA BAŞLAYABİLİR

40'lı yaşlarınızda, hatta ondan önce, banyo aynasında giderek daha fazla beyaz saç görmeye başlayabilirsiniz. Neden? Niye? Dermatolog Wilma Bergfeld, Cleveland Clinic'e verdiği demeçte, yaşlandıkça melanin azalması yaşarsınız ve "melaninin miktarı ve kombinasyonu saç rengini belirler"

UYKU DÜZENİNİZ BOZULABİLİR

Uyku düzenleri yaşlandıkça değişir ve uykuya dalmayı zorlaştırır, ancak uyku sorunlarına karşı koymak için yapabileceğiniz sağlıklı seçimler vardır.



