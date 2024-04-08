40 yıldır yaşadığı evini kaybetti! 'Ben çocukları uyardım, müdahale edemedim'

Yangın, Mehmet Ali ve Fatma Özdemir ailesinin yaşadığı tek katlı müstakil evin önünde meydana geldi. Evden dumanların ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sokakta park halinde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait sinekle mücadelede kullanılan kamyonete de sıçrarken, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında ev ve kamyonet yanarak küle dönerken, dumandan etkilenen Fatma Özdemir'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangının iddiaya göre, mahalledeki çocukların evin önünde bulunan süngerlerle oynarken süngerleri tutuşturmasıyla çıktığı ifade edildi.

'40 YILLIK EVİMİ KAYBETTİM'

Evi yanan Mehmet Ali Özdemir, “Çocukların ellerinde çakmak vardı, evin önünde bulunan süngeri tutuşturdular. Ben çocukları uyardım, bir anda alevler yükseldi. Sünger olunca müdahale edemedim. Alevler boyumu geçti. Gidecek bir evim yok. 40 yıldır yaşadığım evimi kaybettim” dedi. Polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





