40 yıllık birikimiyle sıfır araba aldı! Başına gelmeyen kalmadı: "Ben bittim..."

Burhan Gürçay 40 yıllık birikiminin hepsini sıfır bir otomobil alarak değerlendirdi. Fakat bir gün olsun sorunsuz şekilde aracını süremeyen Gürçay, hakkını arıyor...

Sıfır kilometre alınan bir otomobilin yağ yakması nedeniyle değişim için gittiği Elazığ şubesinde daha çok masraf çıkarılan Burhan Gürçay, daha sonra da araçta çeşitli arızaların çıkması ve mağduriyetinin giderilmemesi üzerine yargıya başvurdu.

"MOTOR YENİ, NORMALDİR..."

Elazığ’da yaşayan 68 yaşındaki Burhan Gürçay, 2021 yılının 6’ncı ayında İstanbul’daki Tofaş bayisinden sıfır otomobil satın aldı.

Otomobilini kullanmaya başlayan Gürçay, iddiasına göre daha ilk ayda otomobilinin yağ yaktığını ve motor kısmında bir anormallik olduğunu fark etti. Daha sonra otomobili aldığı bayinin Elazığ’daki şubesine giden ve durumu bildiren Gürçay, motorun yeni olmasından dolayı 'normaldir olabilir' yanıtını aldı.

0 ARAÇLA DEĞİŞİM TALEP ETTİ

Bu durum belirli aralıklarla devam edince aracın altıncı ayında Gürçay’a 'motor rektefiye' edilmesi teklifi geldi. Aracın değerinin düşeceği için bu teklife olumlu bakmadığını ve hakkı olanı aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi olduğunu ilgililere söylediğini belirten Gürçay, araçta daha sonra start stop butonu, D5 plakası ve disklerin de arızalandığını kaydetti.

Yaklaşık 40 yıldır ticari taksicilik yaptığını ve bütün birikimini yatırdığı aracındaki kusurlar nedeniyle mağdur olduğunu ileri süren Gürçay, olumlu yanıt almayınca hukuki süreci başlattı.

"ARABAYI ALDIĞIM GÜNDEN BERİDİR SORUN YAŞIYORUM"

Aracı aldığı ilk aydan beri sorun yaşadığını ve mağduriyetinin giderilmediğini öne süren Burhan Gürçay, “Bu aracı 2021 yılının 6’ncı ayında aldım. Bu aracı İstanbul bayisinden aldım ve Elazığ’a geldim. Elazığ’da bakımını yaptırdım, yağının eksik olduğunu fark ettim. Aracı, Tofaş’ın Elazığ’daki şubesindeki servise götürdüm. Serviste bana nereden aldığımı sorarak, 'Yağ eksik olabilir' dediler ve yağı tamamladılar. İkinci yağ bakımına girmeden bu sefer araçtaki yağın 1 litreden az olduğunu fark ettim. Tekrar servise gittim yine olabilir dediler ve motorun yeni olmasında dolayı yaktığını söylediler. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı ayda bu sefer 'motor rektefiye' edeceklerini söylediler. Rektefiye edilirse değeri düşeceğini ve segment attırmayacağımı söyledim. Türkiye’de bu araçtaki sorunların eşi ve benzeri yoktur. Daha sonra araç start stop butonu arızalandı D5 plakası ve diskler gitti” dedi.

"ÇOCUKLARIMIN BÜTÜN PARASI HER ŞEYİM BU ARABA, KOMPLE BİTTİM..."

Hakkı olanı alamadığı için hukuk yoluna gittiğini ifade eden Gürçay, “Diskleri değiştirin dediğim zaman onun parası ve ayrıca tamirat parası istediler. Aracın garantisinin ne işe yaradığını hatırlatıp, her ay 3 bin liraya yakın para verdiğimi söyledim. Arabayı aldığımdan beri devamlı sorun oldu ve randıman alamadım. Taksicilik yaparak geçimimi sağlıyorum. Araba arızasından dolayı yaklaşık 25 gün çalışamadım. Ben komple bittim. Geçimim, çocuklarımın bütün parası her şeyim bu araba. Ben onlarla baş edemedim. Hukuka başvurdum ve avukat tuttum. Olan bütün paramı da onlara verdim. Şu an davayı bekliyorum” diye konuştu.