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400 bin lira kazanacaktı, 400 bin lira zararı var! "Nasıl böyle bir şey yaparlar?"

22.11.2023 17:40 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde Yaşar Avcu'ya (43) ait domates ekili 2 dönüm seraya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yabancı ot ilacı atılarak zarar verildi. Fidanları ölmeye başlayan Yaşar Avcu, "Dönümden 200 bin lira kazansam 2 dönümden 400 bin lira kazanacaktım. 400 bin lira zararım var" dedi. Kimse ile bir probleminin olmadığını, düşmanının bulunmadığını söyleyip "Nasıl böyle bir şey yaparlar?" diye soran Avcu, "Nasıl sökeceğim? Bu fidanlarıma nasıl kıyacağım?" şeklinde konuştu.

400 bin lira kazanacaktı, 400 bin lira zararı var! "Nasıl böyle bir şey yaparlar?"

Kumluca ilçesine bağlı Salur Mahallesi'nde kendisine ait domates ekili 2 dönüm serasına yabancı ot ilacı atılarak zarar verilen Yaşar Avcu (43) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Pazar günü kahvaltıdan sonra seraya girdik. Domates fidanlarında bir değişiklik gördük. Fidanların tepesi sararıyordu. Hemen ziraat mühendisi çağırdık. Seralarımı kontrol eden ziraat mühendisi dışında başka ziraat mühendislerini de çağırdık. Ziraat mühendislerinin ortak görüşü domates serama yabani ot ilacı atıldığı yönünde oldu" dedi.

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"NE YAPACAKLARSA GELİP BANA YAPSALARDI"

Kimse ile bir probleminin olmadığını, düşmanının bulunmadığını söyleyen Avcu, "Kimseye kötülük yapmadım. Ben bu domateslerime çocuklarım gibi bakıyorum. Nasıl böyle bir şey yaparlar? Ne yapacaklarsa gelip bana yapsalardı. Benimle yüz yüze konuşsalardı" ifadelerini kullandı.

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"DÖNÜMDEN 200 BİN LİRA KAZANSAM 2 DÖNÜMDEN 400 BİN LİRA KAZANACAKTIM, 400 BİN LİRA ZARARIM VAR"

Yapacak bir şey olmadığını, domates fidanlarını hepsinin ilerleyen günlerde yavaş yavaş öleceğini belirten Yaşar Avcu, "Bu seramda 3 bin 800 kök fidanım vardı. Dönümden 200 bin lira kazansam 2 dönümden 400 bin lira kazanacaktım. 400 bin lira zararım var. Ziraat mühendisleri 'Yapacak bir şey yok. Artık bu fidanları sökeceksin, yeniden fidan dikeceksin' dediler. Nasıl sökeceğim? Bu fidanlarıma nasıl kıyacağım?" şeklinde konuştu.

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(İHA)

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