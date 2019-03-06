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400 çeşit kolonyayla parfüme kafa tutuyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, emekli astsubay Himmet Soyak'ın 1962 yılında başladığı kolonya üretimi, torunları tarafından bugün yaklaşık 400 çeşitle sürdürülüyor - İşletme sorumlusu Pervin Soyak: - "Diyarbakır, Adıyaman, Batman'a bile ürünlerimiz gidiyor. Türkiye'nin her yerinden talep var. Almanya'ya gönderiyoruz. Başka ülkelere de ürünlerimiz gidecek" - "Bizim için 20 bin nüfusa sahip bir ilçede bunu başarabilmek paradan ziyade manevi açıdan çok önemli"

BALIKESİR (AA) - SERGEN SEZGİN - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, bal, ceviz, fındık, kekik ve çikolatanın da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 çeşit kolonya üreten dededen kalma firmayı işleten gençler, adeta parfüm üreticilerine kafa tutuyor.

Emekli astsubay Himmet Soyak'ın 1962 yılında başladığı kolonya üretimi, çocukları ve torunları tarafından devam ettirilerek, zamanla 400 çeşide ulaştı.

Çikolatadan vişneye, kekikten bala kadar yüzlerce çeşit kokunun işlendiği bu işletmeye, Türkiye'nin dört bir yanından sipariş geliyor.

Kişilerin özel isteklerine göre de kokuların hazırlandığı firmadan yurt dışına da kolonya gönderiyor.

- "Çoğu müşterimiz bu kolonyaları parfüm olarak da kullanıyor"

İşletmenin sorumlusu Pervin Soyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedelerinden kalma işletmeyi üç nesildir ayakta tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Kendisinin atom molekül fizikçisi olduğunu belirten Soyak, dede mesleği bu işi sürdürdüğünü dile getirdi.

Soyak, yeniliğe açık olduklarını ve talebe göre de üretim yaptıklarını belirterek, 2-3 ay aralıklarla yeni bir çeşidi piyasaya sunduklarını anlattı.

Kendi ürettikleri kolonyalara farklı isimler bulduklarını ifade eden Soyak, "Şehr-i banu, çam çiçeği, hazan, asr-ı saadet, lavinya kolonyası gibi çeşitler bize özeldir. Özel olarak formülleri bize ait olan kokular, bizim bulduğumuz isimlerle piyasaya çıkıyor. Ürünlerin en büyük özelliği parfüm ayarında kalıcılığa sahip olmaları. Çoğu müşterimiz bu kolonyaları parfüm olarak da kullanıyor." dedi.

- "Türkiye'nin her yerinden talep var"

Soyak, yaklaşık 400 çeşit kolonya ürettiklerine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Firmalar kendilerine has kokular istiyorlar. Fındık üreticisi fındık kolonyası istiyor. Ceviz üreticisi, ceviz kolonyası istiyor. Yeniliğe aç olan firmalar alternatif ürünlerde bize başvuruyorlar. Bizim için 20 bin nüfusa sahip olan bir ilçede bunu başarabilmek paradan ziyade manevi açıdan çok önemli. Artık işten ziyade dededen yadigar olan bir anıyı ileriye taşıyabilmek amacımız. Diyarbakır, Adıyaman, Batman'a bile ürünlerimiz gidiyor. Türkiye'nin her yerinden talep var. Yurt dışına da ürünlerimiz gidiyor. Almanya'ya gönderiyoruz. Başka ülkelere de ürünlerimiz gidecek."

Butik bir firma olarak hem kaliteyi koruduklarını hem de yüksek tuttuklarını vurgulayan Soyak, "Merdivenleri onar onar çıkmaktan ziyade beşer beşer sağlam çıkmak bizim için daha önemli. Bir ilçeden Türkiye'ye hatta dünyaya açılmak, kolonya denilince akla gelmek, istenilen çeşitte üretim yapabilmek, hedeflerimiz noktasında ilerlediğimizi, yakaladığımız başarıyı gösteriyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kolonya Sındırgı

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