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403 Forbidden hatası nedir? 403 Forbidden hatası nasıl çözülür?

11.10.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Web sitelerinde bazen istenmeyen hatalar ile karşılaşılabilir. Bu hatalar farklı nedenlerden dolayı oluşur ve çeşitli kodlar ile ifade edilir. Bu kodlardan biri de 403 forbidden hata kodudur. İnternet üzerinden arama yaparken bazı sitelerde bu hata görülebilir ya da sahip olduğunuz web sitesinde bu hatayı alabilirsiniz. 403 forbidden hata kodu nedir, nasıl çözülür?

403 Forbidden hatası nedir? 403 Forbidden hatası nasıl çözülür?

403 forbidden hatası yaygın olarak web sitelerinin tasarım aşamasında görülür. Bu hata can sıkıcı olsa da çözümü kolaydır. Hata farklı nedenlerden ortaya çıkabilir ve farklı şekillerde görülebilir. Hatanın kaynağı bulunarak çözüm yolları denenebilir.

403 Forbidden Hatası Nedir?

403 forbidden hatası alınıyorsa sitenin hosting kısmında sorunların olduğu anlaşılabilir. Hosting hesabının FTP alanlarında web serverlarının açabileceği bir index. dosyası bulunmadığında bu hata görülür. Bu durum dosyalar yanlış klasöre veya dizine aktarıldığında görülebilir. Ayrıca dosya aktarımı sırasında eksik aktarım durumlarında da 403 forbidden hatası görülür. 403 Forbidden hatası neden olur;

  • Hatalı dosya ya da klasör izinleri bu hatayı almaya sebep olur.
  • Hatalı .htaccess dosya ayarları bu hatayı alma sebepleri arasında yer alır.

Http error 403.14 forbidden hatası da bu hatalardan biridir. Bu hatanın alınma sebebi dizin tarama özelliğinin etkinleştirilmemesidir. Aynı zamanda varsayılan belge yapılandırılmamışsa ziyaretçiler bu hata ile karşı karşıya kalır.

403 Forbidden Hatası Çözümü Nedir?

Web sitelerinde karşılaşılabilen hataların sebeplerine göre çözümleri de değişiklik gösterir. Hata kritik olmadığı sürece çözüm yolu oldukça kolaydır. 403 Forbidden hatası nasıl giderilir;

  • İlk olarak bütün dosyaların izinleri kontrol edilmelidir. Dosya ya da klasör izni 777 olarak belirlenmiş ise güvenlik açığı meydana gelebilir. Bunun önlenmesi için site 403 error verir. Klasör izinleri 750 ya da 755 olarak değiştirilmeli ve dosya izinleri 644 olarak belirlenmelidir.
  • İlgili tüm izinlerin doğru olmasına rağmen hala 403 forbidden hatası alınıyor ise .htaccsess dosyaları kontrol edilmelidir. Hosting hesabında birden fazla .htaccess dosyası bulunabilir. Tüm dosyaların kontrolünün sağlanması unutulmamalıdır. Bu dosyalar arasında Options All –Indexes parametresini içeriyor ise –Indexes kısmı silinerek dosya kaydedilmelidir.

Dosya ve izinler ile alakalı bir sorun olan 403 forbidden hatasının çözümünde farklı yollar izlenebilir. Genellikle sayfanın güvenliğinde bir sorun yaşanmaması için bu hata belirir ve çözümü sitenin kod ve klasörleri ile yapılabilir. Gereken durumlarda hosting hesabında ve dizinlerde gerekli kontrollerin sağlanması ve yeniden yapılandırılması yardımcı olacaktır.

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