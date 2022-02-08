HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 417 kilometre hızla radara girdi... Milyonere soruşturma şoku

417 kilometre hızla radara girdi... Milyonere soruşturma şoku

08.02.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da otomobiliyle 417 kilometre hız yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşan Çekyalı milyoner Radim Passer'e soruşturma açıldı. Milyoner Radim Passer'in hız limiti ihlaliyle 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı ifade edildi.

417 kilometre hızla radara girdi... Milyonere soruşturma şoku

Almanya'da otomobiliyle saate 417 kilometre hız yapan Çekyalı milyoner Radim Passer hakkında, Alman savcıları tarafından soruşturma açıldı.

BBC'nin haberine göre, Passer'in Saxony-Anhalt eyaletindeki bir otoyolda geçen yılki aşırı hızlı araç kullanımını Youtube kanalına yüklemesinin ardından olay Alman savcıların dikkatini çekti.

417 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

Sosyal medyada milyonlarca görüntüleme alan videoda aracın saatte 417 kilometre hıza ulaştığı görüldü.

Alman savcıların talimatı üzerine eyalet polisi, Çekyalı milyoner Passer'in hız limiti ihlaline ilişkin soruşturma başlattı.

Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Almanya'da hız sınırı olmamasına rağmen aracın hızının belirli bir seviyede olması gerektiğini belirterek sürücünün tutumunu kınadı.

Passer'in 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı belirtiliyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çin'den koronavirüse karşı yeni test kitiÇin'den koronavirüse karşı yeni test kiti
Eminönü'nde görüntülendi! "İstanbul'da ilk defa görüyoruz"Eminönü'nde görüntülendi! "İstanbul'da ilk defa görüyoruz"
Üsküdar'daki bir binada patlama! Yaralılar varÜsküdar'daki bir binada patlama! Yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Yasak kardeşlere ters köşe

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Yasak kardeşlere ters köşe

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak 'erken seçim' formülü

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak 'erken seçim' formülü

Başa döndük! "Hastalara yer bulamayacağız! Yasaklar yeniden..."

Başa döndük! "Hastalara yer bulamayacağız! Yasaklar yeniden..."

İlginizi Çekebilir

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

Hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu öldürüyor!

Hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu öldürüyor!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.