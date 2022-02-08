417 kilometre hızla radara girdi... Milyonere soruşturma şoku

Almanya'da otomobiliyle saate 417 kilometre hız yapan Çekyalı milyoner Radim Passer hakkında, Alman savcıları tarafından soruşturma açıldı.

BBC'nin haberine göre, Passer'in Saxony-Anhalt eyaletindeki bir otoyolda geçen yılki aşırı hızlı araç kullanımını Youtube kanalına yüklemesinin ardından olay Alman savcıların dikkatini çekti.

417 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

Sosyal medyada milyonlarca görüntüleme alan videoda aracın saatte 417 kilometre hıza ulaştığı görüldü.

Alman savcıların talimatı üzerine eyalet polisi, Çekyalı milyoner Passer'in hız limiti ihlaline ilişkin soruşturma başlattı.

Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Almanya'da hız sınırı olmamasına rağmen aracın hızının belirli bir seviyede olması gerektiğini belirterek sürücünün tutumunu kınadı.

Passer'in 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı belirtiliyor. (AA)

