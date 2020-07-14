427 Mülki İdare Amirleri Kararnamesi Resmi Gazete'de! Atama kararnameleri

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 427 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemlerine göre değiştirildi. Bu kapsamda; 20 mülki idare amirinin görev yeri değiştirilirken, 5 kaymakam ve 3 vali yardımcısı da merkez teşkilatında değişik görevlere getirildi. Diğer taraftan merkez teşkilatında görev yapan 5 mülki idare amiri ise vali yardımcılığı ve kaymakamlık görevlerine atandı.

Kimlerin görev yeri değişti?

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi kapsamında Mardin Derik Kaymakamı ve Derik Belediyesi Kayyumu Hakan Kafkas İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığına, Mardin Nusaybin Kaymakamı ve Nusaybin Belediyesi Kayyumu Mehmet Balıkçılar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne, Şırnak İdil Kaymakamı ve İdil Belediyesi Kayyumu Zafer Sağ Antalya-Finike Kaymakamlığına, Diyarbakır Ergani Kaymakamı ve Ergani Kayyumu Hüseyin Sayın Yalova Armutlu Kaymakamlığına, Van-Saray Kaymakamı ve Saray Belediyesi Kayyumu Mehmet Halis Aydın ise Balıkesir Bigadiç Kaymakamlığına atandı.