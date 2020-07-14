427 Mülki İdare Amirleri Kararnamesi Resmi Gazete'de! Atama kararnameleri

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 427 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemlerine göre değiştirildi. Bu kapsamda; 20 mülki idare amirinin görev yeri değiştirilirken, 5 kaymakam ve 3 vali yardımcısı da merkez teşkilatında değişik görevlere getirildi. Diğer taraftan merkez teşkilatında görev yapan 5 mülki idare amiri ise vali yardımcılığı ve kaymakamlık görevlerine atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi kapsamında Mardin Derik Kaymakamı ve Derik Belediyesi Kayyumu Hakan Kafkas İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığına, Mardin Nusaybin Kaymakamı ve Nusaybin Belediyesi Kayyumu Mehmet Balıkçılar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne, Şırnak İdil Kaymakamı ve İdil Belediyesi Kayyumu Zafer Sağ Antalya-Finike Kaymakamlığına, Diyarbakır Ergani Kaymakamı ve Ergani Kayyumu Hüseyin Sayın Yalova Armutlu Kaymakamlığına, Van-Saray Kaymakamı ve Saray Belediyesi Kayyumu Mehmet Halis Aydın ise Balıkesir Bigadiç Kaymakamlığına atandı.
Kararname ile İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Volkan Barış Göçmez, Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Gazi Levent Kurtoğlu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Alpaslan Yılmaz, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Servet Güngör, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Turan, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yusuf İzzet Karaman, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ramazan Seçilmiş'in atamaları yapıldı.
Ankara Altındağ Kaymakamlığına Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Cumali Atilla, Mamak Kaymakamlığına Balıkesir Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Nallıhan Kaymakamlığına Antalya Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Şereflikoçhisar Kaymakamlığına Ağrı Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, Elmadağ Kaymakamlığına Adana İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever, Polatlı Kaymakamlığına Hatay Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Ankara Vali Yardımcılıklarına Kırıkkale Vali Yardımcısı Osman Akbaş, Nevşehir Valiliği Hukuk Müşaviri Şaban Erdoğan ve Aydın İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü getirildi.
İstanbul Vali Yardımcılıklarına Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirleri Özlem Bozkurt Gevrek ve Şevket Atlı, Yalova Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Ordu Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, eski Rize Pazar Kaymakamı İsmail Şanlı getirilirken Ümraniye Kaymakamlığına Bolu Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Kağıthane Kaymakamlığına Bursa Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Çatalca Kaymakamlığına Giresun Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Beykoz Kaymakamlığına Sakarya Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Zeytinburnu Kaymakamlığına Kayseri Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Pendik Kaymakamlığına İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya ve Şile Kaymakamlığına ise Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya atandı.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 17/4/2020 Tarihli ve 2423 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2456)
–– Adıyaman İlinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2757)
ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2020/362)
YÖNETMELİKLER
–– Türk Silâhlı Kuvvetleri Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zatî Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği (SHY-7)
TEBLİĞLER
–– Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)
–– İthalatta Kota ve Taife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/8)
–– 2020 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2020 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2020 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– 2020 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 4/6/2020 Tarihli ve 2017/10536 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/1, K: 2019/8 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri