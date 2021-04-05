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  4. 43 ilin bağlantı noktası Kırıkkale'de trafik kilitlendi!

43 ilin bağlantı noktası Kırıkkale'de trafik kilitlendi!

05.04.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

43 ilin bağlantı noktası olan Kırıkkale'de memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu sırasında trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için yoğun çaba gösteriyor.

43 ilin bağlantı noktası Kırıkkale'de trafik kilitlendi!

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hafta sonu tatilini geçirmek için memleketlerine giden vatandaşlar, dönüş yolunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.

Tatillerini memleketlerinde veya şehir dışında geçirenlerin saat 05.00'de kısıtlamanın sona ermesinin ardından dönüş yolculuğunun başlamasıyla ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluştu.

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Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için yoğun çaba gösteriyor.

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Ekipler, Yeni Sanayi ve Yenişehir kavşaklarında akımı çekerek, trafik yoğunluğunu azaltmaya çalışıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kırıkkale

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