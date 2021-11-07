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43. İstanbul Maratonunu kim kazandı? 43. İstanbul Maratonu ödülü ne kadar?

07.11.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski adıyla İstanbul Avrasya Maratonu olan İstanbul Maratonu bugün (7 Kasım 2021 Pazar) gerçekleştirildi ve kazananı belli oldu. İstanbul Maratonu, İstanbul'da düzenlenen ve dünya üzerine iki kıta arasında koşulan tek maratondur. Maratonda birinci ve ikinci olanlara para ödülü verilecek. İşte merak edilenler...

43. İstanbul Maratonunu kim kazandı? 43. İstanbul Maratonu ödülü ne kadar?

İstanbul Maratonu Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoride gösteriliyor. 43. İstanbul Maratonu Anadolu yakasından başlıyor ve Avrupa yakasında bitiyor. Maratonun birincileri ve ikincileri belli oldu. Birinci, ikinci ve üçüncülere farklı miktarlarda para ödülleri veriliyor. İşte merak edilenler...

43. İstanbul Maratonunu kim kazandı? 43. İstanbul Maratonu ödülü ne kadar?

43. İSTANBUL MARATONUNU KİM KAZANDI?

Maratona yurt içindeki atletlerin yanı sıra yurt dışından da atletler katılım sağladı. N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Kenyalı atlet Sheila Jerotich, erkeklerde ise Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı.

43. İstanbul Maratonunu kim kazandı? 43. İstanbul Maratonu ödülü ne kadar?

REKOR KIRILDI!

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda yarışan Hüseyin Can yaptığı derece ile 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. Hüseyin Can, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda yarıştı. Hüseyin Can, 2 saat 16 dakika 2 saniyelik derecesiyle 1985 yılından beri kırılamayan rekoru kırdı. Eski rekor 2 saat 17 dakika ve 26 saniye ile Semih Berber'e aitti.

43. İstanbul Maratonunu kim kazandı? 43. İstanbul Maratonu ödülü ne kadar?

43. İSTANBUL MARATONU ÖDÜLLÜ NE KADAR?

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 35'er bin dolar para ödülü verilecek. Maratonda ikinci olanlara 20 bin, üçüncü olanlara ise 10 bin dolar ödül verilecek.

Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira alacak. İkinciler 15 bin lira, üçüncüler de 5 bin lira para ödülü alacak.

43. İSTANBUL MARATONU SAAT KAÇTA BAŞLADI?

  1. İstanbul Maratonu 7 Kasım 2021 Pazar gününde gerçekleştirildi. 7 Kasım 2021 Pazar günü 42K yarışı 09.00'da, 15K yarışı 09.15'te ve 8K Halk Koşusu 09.45'te başladı.


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