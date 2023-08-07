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  4. 43 yıl sonra ilk kez o ilçede görüntülendi! Bekçi fark etti... Hemen telefonuna sarıldı

43 yıl sonra ilk kez o ilçede görüntülendi! Bekçi fark etti... Hemen telefonuna sarıldı

07.08.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde en son 1980’de görülen ve nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan, 43 yıl sonra ilk kez kendini gösterdi. Çizgili sırtlanın fotoğraflarını Yeşilova Mahallesi'nde bekçilik yapan Ali Bülbül çekerken sırtlanın kanal çevresinde bir süre dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu öğrenildi.

43 yıl sonra ilk kez o ilçede görüntülendi! Bekçi fark etti... Hemen telefonuna sarıldı

Anadolu’nun en nadir canlılarından olan ve nesli tehlike altında olduğu için kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan, Andırın ilçesinde görüldü. Bir bekçinin cep telefonu ile çektiği fotoğraflar, çizgili sırtlanın ilçede 43 yıl sonra alınan ilk kaydı oldu. İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi’nde bekçilik yapan Ali Bülbül, su kanalında bir hayvan olduğunu fark etti.

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Hayvanı incelediğinde çizgili sırtlan olduğunu anlayan Bülbül, hemen cep telefonuna sarıldı. Sırtlan, bir süre kanal çevresinde dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

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OLUŞABİLECEK HASTALIKLARIN ÖNÜNE GEÇİYORLAR

Canlı hayvanlara ve insanlara saldırmayan çizgili sırtlanlar, doğanın çöpçüleri olarak biliniyor. Leşlerle beslenen çizgili sırtlanların, yaban hayatta oluşabilecek hastalıkların da önüne geçtiği ifade ediliyor. (İHA)

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Kahramanmaraş sırtlan

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