45 bin öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları, branş dağılımı 2023 belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Atanacak öğretmenler öncelikle afet bölgelerinde görevlendireleceği de açıklandı. Bu açıklamanın ardından 45 bin öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen atama takvimi 2023 belli oldu mu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından öğretmen atamasına ilişkin bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "45 bin yeni öğretmen atama kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." dedi.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ VE KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Öğretmen atama takvimi, kontenjanları ve branş dağılımı hakkında henüz detaylı bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel açıklamalar gelir gelmez haberimizin içerisinde yer alacaktır.

