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4,5 saat alev alev yanan fabrikada 4 işçi öldü (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 23:14 | Son Güncelleme

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Çayırova’da tekstil fabrikasının yanması ve 4 işçinin ölümüyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Çayırova’da tekstil fabrikasının yanması ve 4 işçinin ölümüyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Saat 10.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesinde bulunan Akpınar Tekstil isimli iş yerinde yangın çıktığı, içeride bayram mesaisi nedeniyle yaklaşık 30 kişi olduğu, yangının başladığı andan itibaren çalışanların dışarı çıktıkları, çıkan yangından dolayı içeride kalmış olduğu düşünülen şahısların kurtarma çalışmaları ve yangını soğutma işlemi devam etmekte olup, yangında ölen şahıs sayısının 4 olduğu ve yanmış şekilde oldukları anlaşılmıştır. Bu kapsamda soruşturma başlatıldığı ve olayın soruşturulması için 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği, maddi gerçeğin tüm yönleriyle aydınlatılması için olay yerinde araştırma ve inceleme devam etmekte olup, gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir."

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