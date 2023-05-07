45 yaşında genç kız gibi görünmesini sağlayan yaşlanma karşıtı bakımı açıkladı! Kimse gerçek yaşına inanamıyor

45 yaşındaki Nicole, genç görünümü ve parlak cildiyle sosyal medyada ilgi görüyor. TikTok hesabından yaptığı paylaşımda "Ben bir estetik doktor asistanıyım. Size yüzümü taze ve genç göstermek için yaptığım en iyi 5 şeyi anlatacağım." diyerek yaşlanma karşıtı yöntemlerini açıkladı.

KAŞLARINIZIN KALDIRILMASINI SAĞLAYACAK

Kimseyi şaşırtmayacak ilk şey botoks enjeksiyonlarıdır. "Bir numara botoks. Bu üst yüzünüzde kırışıklıklara neden olan kasları gevşetecek ve size güzel, genç bir kaş kaldırma sağlayacaktır."

KOLAJEN ÜRETİMİNİ TEŞVİK EDİYOR

Nicole'ün ikinci güzellik prosedürü cilt sıkılaştırma tedavisidir. Güzellik uzmanı, bunların genellikle kollajen üretimini, sıkılaşmayı ve kaldırmayı teşvik etmek için cilde derinlemesine nüfuz eden radyo frekansı veya ısı kullandığını açıkladı.

IŞILTI VERİYOR

Microneedling, Nicole'ün favorilerinden bir diğeri: "Bu, cilt dokusunu ve cildin genel kalitesini iyileştirmenin yanı sıra size o genç ışıltıyı vermek için harika."

YANAKLARINIZA HACİM KAZANDIRIR

Nicole ayrıca yüz için, doğal olarak yaşlandıkça kaybettiğimiz cildin hacmini ve dolgunluğunu korumaya yardımcı olan biyo-uyarıcıları tavsiye etti. Son olarak Nicole, ölçülü yapılırsa dolgu maddesinin de yardımcı olabileceğini söyledi. "Doğru bölgelere yerleştirildiğinde gözlerinizdeki gölgelenmeyi iyileştirir ve yanaklarınıza güzel bir şekil ve hacim verir."

Nicole'ün yaşına inanmayan takipçileri "Kelimenin tam anlamıyla 45 yaşında değilsin.", "Vay canına, 45 mi?! Benden daha genç olduğunu sanıyordum!", "40 ne?! 20 yaşında görünüyorsun!" yorumlarını yaptı.

