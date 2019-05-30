HABER

45 yıl sonra madalyalarına kavuştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 15:38 | Son Güncelleme

Bartın’da 64 Kıbrıs gazisine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen Milli Mücadele Madalyası ve Beratları düzenlenen törenle verildi.Bartın’da 64 Kıbrıs gazisine KKTC tarafından Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.

45 yıl sonra madalyalarına kavuştular

Bartın’da 64 Kıbrıs gazisine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen Milli Mücadele Madalyası ve Beratları düzenlenen törenle verildi.
Bartın’da 64 Kıbrıs gazisine KKTC tarafından Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi. Bartın Valiliğinde düzenlenen törene Vali Sinan Güner, Bartın Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mustafa Çalışkan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Gökcan Yaman, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Şahin, Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok, vali yardımcıları, gaziler ve yakınları katıldı.
Törende konuşan Vali Güner, Kıbrıs Barış Harekatı’nın dünya tarihinde bir kahramanlık örneği olduğunu belirtti. Vali Güner, “Kahramanlık ruhu Türk milletinin her ferdinde vardır ve şartlar oluştuğu takdirde her yerde ortaya çıkar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde bu harekâtın planlanmasından uygulamasına kadar emeği geçen herkesin büyük payı var. En büyük pay şüphesiz ölümü göze alarak göğüs göğüsse mücadele eden şehitlerimiz ve siz kahraman gazilerimize ait. Sizin cesaretiniz, fedakârlığınız ve dirayetinizle bu başarı elde edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bütün yöneticilerine şükranlarımızı arz ediyor, bu kadirşinaslığı gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu duygularla bir kez daha hayatını kaybeden, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, siz değerli gazilerimize şükranlarımı sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

45 yıl sonra madalyalarına kavuştular

45 yıl sonra madalyalarına kavuştular

45 yıl sonra madalyalarına kavuştular

45 yıl sonra madalyalarına kavuştular

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Sayı 19'a yükseldi! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Sayı 19'a yükseldi!
Toplanılan temizlik ve kişisel bakım ürünleri gençlere ulaşıyorToplanılan temizlik ve kişisel bakım ürünleri gençlere ulaşıyor
Küçük Zeynep'e çarpan vicdansız sürücü serbest bırakıldıKüçük Zeynep'e çarpan vicdansız sürücü serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevgilisinin ayrılmak istediğini duyan polis intihara kalkıştı!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Yakalanan teröristten çarpıcı sözler: Dağda iffetten eser kalmadı

Yakalanan terörist: Dağda iffetten eser kalmadı

Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Minik Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu

Minik Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu

Kan donduran sözler: Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.