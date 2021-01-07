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47 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 47?

07.01.2021 14:49 | Son Güncelleme:
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47 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 47?

Hem ülkemizde hem de dünya çapında kullanılan araç plakaları, trafikteki taşıtların üzerinde bulunan, çeşitli numara ve kodlardan oluşan küçük bir tabelalardır. Ülkemizdeki plaka sistemine göre baştaki ilk iki rakam, araç plakasının kayıtlı olduğu ili gösterir. 81 ilimize karşılık 81 plaka kodu mevcuttur. Peki 47 nerenin plakası olarak geçer? 47 nerenin plaka kodu olarak kayıtlıdır?

Araç plakası, araçla ilgili bilgilerin gerektiğinde ulaşılması için kullanılan bir çeşit kodlama sistemidir. Dolayısıyla yetkili birimler araç plakası üzerinden aracın sorumlusu, aracın hangi ile kayıtlı olduğu ve trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığı gibi bilgilere erişebilir. Bu nedenle araç plakalarının taşıt üzerinde kolaylıkla görünebilen ve görünmesinin başka bir cisim tarafından engellenmeyeceği bir konumda bulunması son derece önemlidir. Ülkemizde plaka il kodları, 67 numaralı plakaya illerin alfabetik sıralamasına göre ilerler. Bu numaradan sonra ise alfabetik sıralamanın yerini, bölgelerin il olduğu tarihlerin kronolojisi alır. Yazımızın devamını inceleyerek "47 plakası hangi il? 47 hangi şehir için kullanılır?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

47 Nerenin Plakası?

47 araç plakası Mardin iline kayıtlı bir plaka kodudur. Eğer trafikteyken 47 plaka imi taşıyan bir taşıt gördüyseniz Mardin'e kayıtlı olduğunu düşünebilirsiniz. 47, Mardin ilinin plakasıdır. Mardin'den önceki plaka koduna sahip olan il Kahramanmaraş, sonraki plaka koduna sahip olan ise Muğla'dır. Bunlara ek olarak, 47 plaka kodunun yanında yer alan bazı harfler de Mardin'in ilçelerini simgeler. Mardin'in ilçe plaka kodları ve harfleri için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Mardin'in Merkez İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Mardin'in merkez ilçesi plakaları "AC, AZ, DA, DR, H, M, S ve T" harfleriyle başlar. Kızıltepe, Midyat ve Nusaybin dışındaki ilçeler de merkez ilçesinin plaka kodlarına göre sınıflandırılır.

  • 47 AC ve AZ 001 ile 999 aralığında
  • 47 DA ve DR 001 ile 999 aralığında
  • 47 H ve M 0001 ile 2000 aralığında
  • 47 M 5001 ile 9999 aralığında
  • 47 S 0001 ile 1000 aralığında
  • 47 T 0001 ile 2000 aralığında
  • 47 T 5001 ile 7000 aralığında plaka kodları alır.

Mardin'in Kızıltepe İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Mardin'in Kızıltepe ilçesi plakaları "KA, KZ, PA, PZ, S ve T" harfleriyle başlar.

  • 47 KA ve KZ 001 ile 999 aralığında
  • 47 M 2000 ile 2300 aralığında
  • 47 PA ve PZ 001 ile 999 aralığında
  • 47 S 2001 ile 2030 aralığında
  • 47 T 2000 ile 3000 aralığında plaka kodlarına sahiptir.

Mardin'in Midyat İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Mardin'in Midyat ilçesi plakaları "LA, LE, M, S ve T" harfleriyle başlar.

  • 47 LA ve LE 001 ile 999 aralığında
  • 47 M 3001 ile 4000 aralığında
  • 47 S 001 ile 999 aralığında
  • 47 T 3001 ile 4000 aralığında plaka kodları taşır.

Mardin'in Nusaybin İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Mardin'in Nusaybin ilçesi plakaları "M, NA, NZ, S ve T" harfleriyle başlar.

  • 47 M 4001 ile 5000 aralığında
  • 47 NA ve NZ 001 ile 999 aralığında
  • 47 S 4001 ile 5000 aralığında
  • 47 T 4001 ile 5000 aralığında plaka kodlarına sahiptir.
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