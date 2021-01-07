47 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 47?

Araç plakası, araçla ilgili bilgilerin gerektiğinde ulaşılması için kullanılan bir çeşit kodlama sistemidir. Dolayısıyla yetkili birimler araç plakası üzerinden aracın sorumlusu, aracın hangi ile kayıtlı olduğu ve trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığı gibi bilgilere erişebilir. Bu nedenle araç plakalarının taşıt üzerinde kolaylıkla görünebilen ve görünmesinin başka bir cisim tarafından engellenmeyeceği bir konumda bulunması son derece önemlidir. Ülkemizde plaka il kodları, 67 numaralı plakaya illerin alfabetik sıralamasına göre ilerler. Bu numaradan sonra ise alfabetik sıralamanın yerini, bölgelerin il olduğu tarihlerin kronolojisi alır. Yazımızın devamını inceleyerek "47 plakası hangi il? 47 hangi şehir için kullanılır?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

47 Nerenin Plakası?

47 araç plakası Mardin iline kayıtlı bir plaka kodudur. Eğer trafikteyken 47 plaka imi taşıyan bir taşıt gördüyseniz Mardin'e kayıtlı olduğunu düşünebilirsiniz. 47, Mardin ilinin plakasıdır. Mardin'den önceki plaka koduna sahip olan il Kahramanmaraş, sonraki plaka koduna sahip olan ise Muğla'dır. Bunlara ek olarak, 47 plaka kodunun yanında yer alan bazı harfler de Mardin'in ilçelerini simgeler. Mardin'in ilçe plaka kodları ve harfleri için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.