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  4. 47 yıllık 'Ateş' likörü 12 milyon 157 bin TL'ye satıldı

47 yıllık 'Ateş' likörü 12 milyon 157 bin TL'ye satıldı

22.06.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in ulusal likörü olarak bilinen, alkol oranı çok yüksek ve içildiğinde ‘ateş' tadı olduğu belirtilen 1974 yılından kalma ‘Ay Çiçeği’ likörü, açık artırmada 1 milyon pounda (12 milyon 157 bin TL) satıldı.

47 yıllık 'Ateş' likörü 12 milyon 157 bin TL'ye satıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’da Sotheby’s tarafından, ‘Ay Çiçeği’ likörünün daha önce 200-450 bin pound arasında satılmasının beklendiği ifade edilmiş ancak müzayede evi, yapılan açık arttırmada 1974 yılından kalma ve o yıllarda sınırlı sayıda üretilen bir kasa likörün, 1 milyon pounda alıcı bulduğunu belirtti.

Sotheby’s internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kasa, ilk gönderildiği andan itibaren orijinal çivilerle kapatılmış. Kasada Kweichow Moutai'nin markasıyla işaretlenmiş ve iç kısımda 24 şişenin her birinin bulunduğu 24 ayrı bölme bulunmaktadır” denildi.

AY ÇİÇEĞİ LİKÖRÜ

‘Ay Çiçeği’ Moutai, ilk olarak 1969'da piyasaya sürüldü ve son parti 1983 civarında piyasaya çıktı. Resmi kayıtlara göre, normalde 664.5 ton üretilen likör, 1974'te 36.2 ton üretildi.

Kaynak: DHA

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