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48 ilde NARKOGÜÇ-48 için düğmeye basıldı: Uyuşturucu tacirleri birer birer yakalandı

09.02.2024 08:25 | Son Güncelleme:
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48 ilde uyuşturucu tacirleri için harekete geçildi; 1 ton 39 kg uyuşturucu yakalanırken 242 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

48 ilde NARKOGÜÇ-48 için düğmeye basıldı: Uyuşturucu tacirleri birer birer yakalandı

Uyuşturucuyla mücadele devam ediyor. Bu kapsamda son olarak NARKOGÜÇ-48 operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatçıları ve satıcılarına yönelik 48 ilde düzenlenen Narkogüç-48 operasyonlarında 1 ton 39 kilogram uyuşturucu ile 509 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 242 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Bu kapsamda il emniyet müdürlüklerince 382 ekip, 1438 personel, 4 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 48 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 1 ton 39 kilogram uyuşturucu ile 509 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonlarda 242 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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