49 gün okyanusta sürüklendi, şans eseri kurtarıldı

Aldi Novel Adilang adlı balıkçı, balık avlamak için kullanılan ve 125 kilometre açığa demirlenen rompong adı verilen yüzen bir kulübede 6 aydır hiç karaya çıkmadan tek başına çalışıyordu. Adilang geceleri jeneratörle çalışan lambaları yakarak, balıkları kulübeye bağlı ağlara çekiyordu.
Kulübenin sahibi haftada bir gelip, balıkları topluyor ve Adilang'a yiyecek, su ve yakıt getiriyordu.
Ancak Adilang'ın Manado açıklarındaki kulübesinin halatları 14 Temmuz'da fırtınada koptu. 16 yaşından beri bu işi yapan Adilang okyanusta sürüklenmeye başladı.
BALIK AVLADI, DENİZ SUYU İÇTİ
Birkaç günlük erzağı kalan Adilang'ın bu süre içinde yakaladığı balıkları, kulübeden söktüğü tahtaları yakıp pişirerek ve kıyafetleriyle süzdüğü deniz suyunu içerek hayatta kaldığı bildiriliyor.
10'DAN FAZLA GEMİ GÖRMEDİ
Osaka'daki Endonezya Konsolosluğu'na göre Adilang, mahsur kaldığı süre içinde gördüğü 10'dan fazla geminin dikkatini çekmeyi başaramadı. Ancak 31 Ağustos'ta MV Arpeggio adlı gemi Adilang'ın telsiziyle gönderdiği yardım çağrısına yanıt verdi.
'İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM'
TribunManado adlı gazeteye konuşan Adilong, "Orada ölecektim. Bir ara intihar etme noktasına geldim. Okyanusa atlamak istedim. Ama ailemin sıkıntılı zamanlarda dua etmem için verdiği öğüdü hatırladım" dedi.
Adilong yanında bir İncil'i olduğunu ve okumaya başladığını söyledi.
Konsolosluk yetkilileri, Adilong'un mahsur kaldığı süre içinde çok korktuğunu ve sürekli ağladığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Kritik uyarı: 'Kestane karası fırtınası' geliyor!
Diyarbakır'da ilginç görüntü: Diri diri toprağa gömüldüler
İnternet randevusu kanlı bitti!
MHP af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu
Evlilik yarışmasında damatlardan vazgeçip stüdyoyu terk ettiler!
Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe’ye dönüyor
Ankara'da ormanda sır cinayet
Okuyucu Yorumları 0 yorum