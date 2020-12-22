4K nedir? 4K teknolojisi ne işe yarar?

4K kalitesi ekranların çözünürlüğünü belirleyen bir teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde yatay ve dikey piksel aralığı ortalama 8,3 milyon renk kapasitesine sahip olur. TV ürünlerinden tablete, telefonlardan monitöre kadar birçok alanda 4K teknolojisi kullanılır. 4K’nın sunduğu avantajları öğrenebilir, teknolojik cihaz satın almadan önce yazımıza göz atabilirsiniz. 4k Terimi Ne Anlama Gelir? Yeni nesil teknolojiyle görüntüler artık gerçeğe daha yakın ve kusursuz bir hale gelir. Kaliteyi artıran bu terimler arasında 4K denen çözünürlük teknolojisi de mevcuttur. Cihazların görüntü kalitesini belirten 4K teknolojisiyle ekranda ne kadar yoğun bir şekilde piksellerin bir araya getirildiği kolayca anlaşılabilir. Daha parlak, daha canlı ve gerçekçi sahneler piksel yoğunluğunu kusursuz bir şekilde algılamanızı sağlar. 4K terimini anlamanız için öncelikle piksel kavramına yoğunlaşmanız gerekir. Çünkü 4K teknolojisinin ne kadar kusursuz sonuçlar ortaya çıkardığını çözünürlük yani pikselle ifade etmek mümkündür. Ekran üzerindeki her bir görüntü çok küçük parçalara ayrılarak yansıtılır. Piksellere ayrılan görüntü sayesinde görüntüyü algılamak daha kolay hale gelir. 4K teknolojisinde piksel sayısı oldukça fazladır. Görüntü kalitesi de bu sebeple her zaman optimum düzeyde çözünürlüğe sahip olur.

4K Teknolojisinin Farkı Nedir? Diğer teknolojilere sahip cihazlarla karşılaştırıldığında piksel sayısı 4K cihazlarda 4 kat daha fazla görüntü iyileştirme sağlar. Bu sayede 4K video ve görüntüleri her zaman daha detaylı ve ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Görüntünün algılanması ekranın büyüklüğüyle ilgili olmadığı için 4K kalitesi monitörden akıllı TV’lere kadar çok geniş bir ürün yelpazesinde kullanılır. Örneğin 65 inç bir TV’de yalnızca Full HD görüntü kalitesi bulunabilir. Öte yandan aynı inç büyüklüğüne sahip 4K UHD TV yan yana getirildiğinde netlik, kontrast, odaklama ve diğer birçok özellik büyük farklar yaratabilir. TV veya monitör alışverişlerinizde tüm teknoloji mağazalarının vitrinlerinde yan yana bu cihazları sergilediğini görebilirsiniz. Her zaman en net görüntü kalitesine sahip, gerçeği en kusursuz şekilde yansıtan cihazlar 4K teknolojisine sahiptir. 4K’nın bir diğer farkı ise ekran büyüklüğünü gözetmiyor olmasıdır. piksel sayısı fazla olduğu için ekran boyutları küçük ya da izleme mesafesi fazla olsa da tüm sahneleri en canlı ve en gerçekçi şekilde algılayabilirsiniz.

4k Teknolojisine Sahip Cihazlarda 4K Yayın Desteğine İhtiyaç Var Mı? 4K teknolojisi ilk keşfedildiği zamanlarda bu teknolojiye uygun içerik pek fazla olmasa da günümüzde bu durum farklıdır. Bu yüzden 4K teknolojisine sahip cihazlar satın alırken tereddüt eden kullanıcılar günümüzde bu teknolojiyi destekleyen birçok içeriğe sahip bir cihaz bulabilir. Bu sayede gönül rahatlığıyla dilediğiniz her mekanda 4K teknolojisinden yararlanabilirsiniz. 4K televizyon modelleri 4K teknolojisinin ilk uygulandığı cihazlardır. 4K yayın yapan video servis sağlayıcıları sayesinde ekran üzerinde dizi, film, belgesel veya spor müsabakaları izlenirken tüm detaylara ulaşmak artık daha kolay hale gelir. 4K Kullanım Alanları Nelerdir? Birçok cihaz günümüzde 4K görüntü kalitesiyle tasarlanır. TV, kamera, akıllı telefon, tablet ve 4K monitör sayesinde iş hayatında veya günlük kullanımlarda her zaman daha kaliteli bir görüntüleme deneyimi yaşayabilirsiniz. Tüm dünya çapında birçok platform 4K yayın gerçekleştirdiği için bu teknolojiyle üretilen cihazlar artık güvenle satın alınabilir. 4K film yayını, dizi veya daha yüzlerce program Netflix, Amazon Prime, YouTube ve Digitürk gibi platformlar üzerinden sağlanır. Ayrıca oyun konsol markaları yeni ürettikleri konsollarda 4K teknolojisini kullanarak oyun deneyimlerine farklı bir bakış açısı kazandırır. Oyun sırasında animasyonlar daha gerçekçi ve daha kusursuz bir şekilde rahatlıkla izlenebilir. Oyuncular için büyük bir fırsat yaratan 4K teknolojisiyle oyun üreticileri hayal gücünün ötesinde sahneler oluşturur.

4k Teknolojisine İhtiyacınız Var Mı? Bu sorunun yanıtı yapacağınız işlemlere veya elde etmek istediğiniz kaliteye göre değişir. Günümüzde 4K teknolojisine sahip tüm cihazlar diğer görüntü kalitesine sahip cihazlara nazaran daha pahalı fiyatlara alıcı bulur. 4K teknolojisine video kayıtları sırasında ihtiyaç duyabilirsiniz. Profesyonel iş yaşamında uygulama deneyimlerinizi iyileştirecek 4K teknolojisini monitörler veya bilgisayarlarda kullanabilirsiniz. Teknoloji gereksinimi duyduğunuz her alanda 4K’nın sizlere sunacağı piksel kalitesi en doğru adımı atmanıza yardımcı olur. Bu sebeple işiniz teknolojiyle ilgiliyse ve görüntü kalitesi iş kalitenizi değiştirecekse mutlaka 4K teknolojisine sahip cihazlarla çalışmanızda fayda bulunur. İster hobi amaçlı faaliyetlerinizde isterseniz iş hayatınızda video çekimlerinin her zaman daha kaliteli ve canlı olmasını istiyorsanız yine 4K teknolojisini kullanabilirsiniz. 4K görüntüleri kaydederken tüm sahnelerde detaylara daha kolay ulaşabilir, gözden hiçbir şey kaçırmazsınız. Özellikle güvenlik kamera sistemlerinde 4K işinizi kolaylaştırabilir.