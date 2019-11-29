4’lü Suriye Zirvesi Londra’da yapılacak

Almanya, (DHA)- Türkiye, İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri, 3-4 Aralık’ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Suriye’deki durumu Londra’da görüşecekler.
Almanya hükümet sözcüsü Ulrike Demmer, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşecek olan Suriye 4’lü Zirvesi'nin, NATO Zirvesi öncesi İngiltere'nin başkenti Londra’da yapılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye zirvesinin yapılacağını daha önce duyurmuş, ancak yer konusunda mutabık kalınamadığını belirtmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum