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  4. 5 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

5 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

05.12.2020 19:11 | Son Güncelleme:
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5 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 196 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 31 bin 896 oldu. Bakan Koca, "Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız." ifadelerini kullandı. İşte 5 Aralık Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

5 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 128 oldu.

Son 24 saatte 196 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye çıktı.

Toplam test sayısı 19 milyon 517 bin 84'e ulaştı. Hasta sayısı 533 bin 198, vefat sayısı 14 bin 705, ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

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İŞTE 5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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BAKAN KOCA: HEPİMİZ ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPMALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim."

Türkiye'de dün ( 4 Aralık) koronavirüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybetmişti, vaka sayısı ise 32 bin 736 olarak açıklanmıştı.

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