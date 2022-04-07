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  4. 5 bin dolara burun kıvırmıştı! Elon Musk'ın Twitter hamlesinin perde arkasında "@ElonJet" mi var?

5 bin dolara burun kıvırmıştı! Elon Musk'ın Twitter hamlesinin perde arkasında "@ElonJet" mi var?

07.04.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın özel jetini takip eden "@ElonJet" adlı Twitter hesabının sahibi olan Jack Sweeney, ünlü milyarderin Twitter'ın en büyük hissedarı olmasının perde arkasında sıra dışı nedenin olabileceğini gündeme getirdi. Sweeney, teorisini Twitter'dan paylaştığı çarpıcı ifadeler ile açıkladı.

5 bin dolara burun kıvırmıştı! Elon Musk'ın Twitter hamlesinin perde arkasında "@ElonJet" mi var?

Twitter'da Elon Musk'ın özel jetini takip eden Jack Sweeney, bir anda sosyal medyanın ilgi odağı haline gelmişti. Genç, özel jetini takip etmemesi karşılığında Elon Musk'tan 5 bin dolarlık bir teklif almıştı. Ancak Sweeney bu teklife burun kıvırmış ve daha yüksek bir ücret talep etmişti. Musk'ın jetini takip eden Sweeney'nin, şimdi Elon Musk'ın Twitter'ın en büyük hissedarı olmasına ilişkin kimine göre sıra dışı, kimine göre fazlasıyla ilginç bir teorisi var.

ONUN YÜZÜNDEN Mİ EN BÜYÜK HİSSEDAR OLDU?

Jack Sweeney, "@ElonJet" hesabından Musk'ın hisse senedi alımlarını gösteren bir grafik paylaştı. Sweeney, "Elon, ona hayır dediğim için mi Twitter hissesi almaya başladı?" ifadelerini kullandı.

Elon Musk hisse

Yani Sweeney'in teorisine göre Elon Musk, Twitter hissesi almaya, 5 bin dolarlık teklifini reddettikten hemen sonra başladı. Başka bir deyişle Sweeney, Musk'ın kendisi nedeniyle bu kadar çok hisse satın aldığını ima etti.

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"ELON 3 MİLYAR DOLAR HARCADI"

Bu teori sonrası, sosyal medyadan da tepkiler yükseldi. Bir kullanıcı, "Elon'ın gerçekte ne kadar ifade özgürlüğü yanlısı olduğunu görelim" dedi. Başka bir kullanıcı ise oldukça dikkat çekici bir ifade kullanarak "Elon, uçuşlarını takip eden çocuğun hesabını kapattırmak için 3 milyar dolar harcadı." yorumunda bulundu.

DİYELİM Kİ ÖYLE, PEKİ MUSK NE YAPACAK?

Musk, kontrolü ele alarak Sweeney'in hesabını kapattırmak isteyebilir mi? Açıkçası bunu pek kestirmek mümkün değil. Ancak Musk, Twitter botlarından fazlasıyla şikayetçi. ElonJet hesabının da bir bot hesap olduğunu düşünürsek, yönetim kurulundaki koltuğunun ağırlığıyla bunu gündeme getirebilir ve özel jetini takip eden hesabı diğer bot hesaplarla birlikte kapattırabilir.

Ancak bu noktada da Twitter'ın açıklaması aklımıza geliyor. Twitter, şirketin yönetim kuruluna giren Musk'a platformda özel muamele yapmayacağını söylemişti.

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Açıklamayı yapan sözcü Adrian Zmora, yönetim kurulu üyelerinin Twitter'ın politikaları hakkında karar veremediklerini, ancak rehberlik etme ve geri bildirim sağlama konusunda hala büyük bir rol oynadıklarını ifade etmişti.

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Elon Musk
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