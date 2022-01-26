HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 5 binde bir görülüyor! Makatı olmadan doğdu

5 binde bir görülüyor! Makatı olmadan doğdu

26.01.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da, hastanede dünyaya gelen bebeğin makatının olmadığı belirlendi. Bunun üzerine Elazığ'daki hastaneye sevk edilen bebeğe 2,5 saatlik operasyonla makat yapıldı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz, "Bol miktarda gaita çıkışı oldu, şiş olan karnı inmiş oldu. 5 binde bir görülen hastalık. Kız ve erkekte eşit görülüyor" dedi. Bebeğin 15 gün sonra taburcu edilmesi bekleniyor.

5 binde bir görülüyor! Makatı olmadan doğdu

Erzincan'da, Mahsun ve Melek Taş çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi. Tetkiklerde bebeğin, makatının olmadığı ve sağ elinde 6 parmak ile dünyaya geldiği tespit edildi. Bunun üzerine Elazığ'daki hastaneye sevk edilen 36 saatlik bebek, Çocuk Cerrahi Uzm. Opr. Dr. Fikret Ersöz ve ekibince ameliyata alındı.

Screenshot_5

'Triangle cut back anoplasty' yöntemi ile tek seansta ameliyat edilen bebeğe makat yapıldı. Takip edilmek üzere yenidoğan yoğun bakım kliniğine alınan bebeğin, 15 günün ardından taburcu edilmesi planlanıyor.

'5 BİNDE BİR GÖRÜLÜYOR'

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz, hastanın Erzincan'dan geldiğini ve doğumunun 36'ncı saatinde olduğunu belirterek, "Yaptığımız tetkiklerde anal atrezi (bebekte makat yokluğu) olduğunu gördük.

Screenshot_2

Erzincan'daki arkadaşlar bizi aradılar. Çocuğun kakasını yapamadığını ve karnının şiş olduğunu belirttiler. Anal atrezide hastaların ameliyat olması gerektiğini söylediğimiz için 112 tarafından bize intikal ettirildi. Ameliyat 2,5 saat sürdü. Bol miktarda gaita çıkışı oldu, şiş olan karnı inmiş oldu. 5 binde bir görülen bir hastalık. Kız ve erkekte eşit görülüyor.

Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Ameliyatı yaptıktan sonra hastanın bakımı ve takibi çok önemli. Bu hastaya kolostomi açıp, 3 seanslı bir ameliyatı tercih edebilirdik. Ama riskli bir durum seçerek, tek seansı bir ameliyat yapmaya karar verdik. Ameliyat, gerçekten başarılı geçti. 15 gün her şey yolunda giderse, hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz. Hasta geldiğinde yaptığımız tetkiklerde sağ elde 6 parmak olduğunu gördük. Genelde bu hastalarda popo yokluğuyla birlikte kalp, omurga, böbrek ve yemek borusunda anomaller olabiliyor. Buna 'vacterl sendromu' diyoruz. Bebeğimizde sadece sağ elinde 6 parmak vardı. İnşallah, bu hastamızı sağlıklı bir şekilde evine göndereceğiz. Biz de mutlu olacağız" diye konuştu.

DHA

Büyük hayal kırıklığı: Hapşırmak isteyip hapşıramamak! Hapşırmak için ne yapmak gerekir?Büyük hayal kırıklığı: Hapşırmak isteyip hapşıramamak! Hapşırmak için ne yapmak gerekir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Türkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladıTürkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladı
Herkesi çileden çıkarıyor: Hapşırmak isteyip hapşıramamak!Herkesi çileden çıkarıyor: Hapşırmak isteyip hapşıramamak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle...

Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle...

Bir yıl sonra eşiyle aynı acı kaderi paylaştı, not bırakıp intihar etti! "Bir kere görse..."

Bir yıl sonra eşiyle aynı acı kaderi paylaştı, not bırakıp intihar etti! "Bir kere görse..."

O yol bugün de kapandı! Esaret ne zaman bitecek?

O yol bugün de kapandı! Esaret ne zaman bitecek?

Flaş karar! Artık Türkiye'de yaşamayacaklar

Flaş karar! Artık Türkiye'de yaşamayacaklar

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

Notlarını sesli almak isteyenlere tavsiyeler

Notlarını sesli almak isteyenlere tavsiyeler

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.