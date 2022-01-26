Büyük hayal kırıklığı: Hapşırmak isteyip hapşıramamak! Hapşırmak için ne yapmak gerekir?

Bir hapşırın gelmek üzere olduğunu hissettiğinizde onun gerçekleşmesi için gerekli hazırlıkları hızlıca başlatırsınız. Hapşırmaya uygun bir ortama geçmek, yakında varsa mendili çıkarmak ve o büyük hapşırık anının gelmesi için beklemek. Eğer bunların hiçbirini yapamayacak bir durumdaysanız hemen kolunuza doğru hapşırabilirsiniz. Ama bir de hapşırmayı beklerken aniden hapşırma etkisi bıçak gibi kesilir... Hiçbir şey olmaz! Hapşırık orada bir yerde sıkışır kalır. Bu rahatsız edici durum bir süre sizi rahatsız eder. Peki hapşırmak için ne yapılır?

Can sıkıcı histen kurtulmak için yapacağınız birkaç ufak hareketle vücudunuzu hapşırmak için kandırmak mümkündür. İşin sırrı, trigeminal siniri tetiklemek için elinizden geleni yapmaktır. İşte bir dahaki sefere hak ettiğiniz hapşırmayı gerçekleştirmek için denemeye değer bazı püf noktaları...

BURNA MENDİL YAPIŞTIRMAK

Buradaki amaç, beyninize hapşırma zamanının geldiği mesajını gönderen trigeminal siniri uyarmaktır. Bunu yapmak için, mendili yuvarlayın. Ardından, sivri ucu dikkatlice bir burun deliğinin arkasına doğru koyun ve hafif bir gıdıklanma hissi hissedene kadar hafifçe sallayın. Hafif bir dokunuş kullandığınızdan ve dokuyu burun deliğinize çok fazla sokmadığınızdan emin olun.

BURUN DELİĞİ KILLARINI CIMBIZLA ÇEKMEK

Trigeminal siniri uyarmanın başka bir yolu da burun deliği kıllarını koparmaktır. Burun deliklerinizin içindeki alan hassas olduğundan, cımbızla kıl çekerken çok dikkatli olmanız gerekmektedir.

Burun deliği kıllarını cımbızlamak işe yaramazsa bu sefer kaşlarınızdan birkaç tane kıl koparmayı deneyin. Bu bir güzellik önerisi değil - yine, yolma tamamen trigeminal siniri uyarmaya çalışmakla ilgilidir.

BURNU GIDIKLAMA

Burnunuza mendil sokmak istemiyorsanız veya yüzünüzden cımbızla kıl çekmek istemiyorsanız bir de burnunuzu gıdıklamaya çalışın. Eğer tüye benzeyen bir şey varsa çok işe yarayacaktır.

PARLAK IŞIĞA BAKMAK

Hapşırma refleksinizi harekete geçirmek için en bilinen yöntem olan gökyüzüne bakmak veya parlak ışığa bakmak da hapşırığı tetikleyebilir. Ne yazık ki, bu numara herkes için işe yaramayacak! Buna fotik hapşırma refleksi de denir. Güneş ışığına direk maruz kalan insanların hapşırmasına sebep olan reflekstir. Genellikle loş bir ortamdan güneş ışığına geçişlerde meydana gelir. Dünya nüfusunun yüzde 20-30'u bu reflekse sahip.

BURNA MASAJ YAPMAK

Burna masaj yapmak da yine trigeminal siniri harekete geçirmekle ilgilidir. Ellerinizi kullanarak burun köprüsünü hafifçe ovalayın, aşağı doğru itin veya hafifçe sıkıştırın. Bu gıdıklama hissini elde etmek için hangi hareket başlarsa onunla deney yapın. Buradayken sinüslerinizi temizlemeye yardımcı olması için bu tekniği düşünün.

GÜÇLÜ BİR ŞEY KOKLA

Bazı insanlar doğal olarak kokulara karşı hassastır, bu nedenle hapşırmayı halletmek için özellikle güçlü bir parfümü koklamak yeterli olabilir. Başka bir fikir, baharatları koklamayı denemektir. Yaygın baharatlardaki belirli bileşikler, karabiberdeki biberin veya acı biberdeki kapsaisin gibi mukoza zarlarınızı tahriş edebilir. Elbette hiçbir şeyi doğrudan solumamaya dikkat edin.

GAZLI İÇECEK İÇMEK

Gazoz ne kadar ferahlatıcı bir içecek olursa olsun, beyniniz karbonatlaşmayı hafif bir ağrı olarak algılayabilir. Dilinizdeki belirli ağrı reseptörlerinin tetiklenmesine tepki olarak, bazı insanlar hapşırabilir. Ve bu işe yaramazsa, en azından güzel bir içeceğin tadını çıkardınız.

İŞTE EN GÜZELİ: BİTTER ÇİKOLATA

Araştırmalara göre; bazı insanlar bitter çikolata yiyince hapşırıyor. Bazı bilim adamları bunun, fotik hapşırma refleksine benzer bir tepki olduğuna inanıyor. Denemeye değer.

DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Bu yöntemlerden hiçbiri hemen işinize yaramazsa cesaretiniz kırılmasın. Tahriş edici maddelere duyarlılığınız varsa hapşırmayı tetiklemek için birçok farklı yol deneyebilirsiniz. Maddeleri teneffüs etmek veya burnunuzun çevresine veya yukarısına bir şeyler sokmak söz konusu olduğunda her zaman dikkatli olmayı unutmayın. Ve eğer hapşırmanız yoldaysa, dışarı çıktığından emin olmak için başınızı geriye yatırmayı deneyin. İyi şanlar, çok yaşayın!

