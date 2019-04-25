"5. Haliç Genç Edebiyat Günleri" başladı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Haliç Genç Edebiyat Günleri" başladı.

Açılış programı, "Eyüpsultan'da Bir Sabah" temalı yarışmanın ödül töreniyle birlikte Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Burada konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, güzel okumayı, güzel yazmayı bir gelenek, bir kültür haline getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Sosyal medya üzerinde harflerin kısaltılarak konuşulduğu, gülmelerin, alkışların, ağlamaların bile yapay yapıldığı bir ortamda Haliç Edebiyat Günleri bir kurtarıcı olarak hayatımızın ortasına girmiş oluyor." dedi.

Etkinliğin bu yılki onur konuğu, şair ve yazar Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Türk şiiri Anadolu topraklarında Türkçe'nin başlaması kadar eski." diyen Hatemi, şunları söyledi:

"Benim edebiyat etkinliklerine gittiğim zamanlar herkes kendi şiirini okurdu. Edebiyat mitingleri biterdi sonra hiçbir konuşma yapan büyük ortada olmazdı. Salonda dinleyici olarak o zamanın meşhur edebiyatçıları Zeki Ömer Defne ile Behçet Necatigil olurdu ama yalnız kendi liselerinin öğrencileri için gelirlerdi, hepimizi kucaklayan konuşmalar olmazdı."