"5. Haliç Genç Edebiyat Günleri" başladı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Haliç Genç Edebiyat Günleri" başladı.
Açılış programı, "Eyüpsultan'da Bir Sabah" temalı yarışmanın ödül töreniyle birlikte Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.
Burada konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, güzel okumayı, güzel yazmayı bir gelenek, bir kültür haline getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Sosyal medya üzerinde harflerin kısaltılarak konuşulduğu, gülmelerin, alkışların, ağlamaların bile yapay yapıldığı bir ortamda Haliç Edebiyat Günleri bir kurtarıcı olarak hayatımızın ortasına girmiş oluyor." dedi.
Etkinliğin bu yılki onur konuğu, şair ve yazar Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Türk şiiri Anadolu topraklarında Türkçe'nin başlaması kadar eski." diyen Hatemi, şunları söyledi:
"Benim edebiyat etkinliklerine gittiğim zamanlar herkes kendi şiirini okurdu. Edebiyat mitingleri biterdi sonra hiçbir konuşma yapan büyük ortada olmazdı. Salonda dinleyici olarak o zamanın meşhur edebiyatçıları Zeki Ömer Defne ile Behçet Necatigil olurdu ama yalnız kendi liselerinin öğrencileri için gelirlerdi, hepimizi kucaklayan konuşmalar olmazdı."
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütücü ise yürüttükleri projelere değinerek, en çok ses getiren projenin Genç Yazarlar Atölyesi olduğunu aktardı.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi da "Yazı yazmak bir sabır, düzenlilik ve disiplin işidir. Burada genç arkadaşlar usta yazarlardan bunu öğreniyorlar. Eğer siz yazmaya devam ederseniz ileride Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri olacaksınız." diyerek, öğrencilere başarılar diledi.
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Emil ise bütün belediyelerin bu tarz kültür sanat toplantılarını sık sık düzenlemesini dileyerek, "Dil bir milleti ayakta tutan bütün kültür değerlerinin başıdır. Edebiyat başka hiçbir sanatta, hiçbir ilimde olmayan bir genişlikte, insanı, hayatı, tabiatı bir bütün olarak gösterir." ifadelerini kullandı.
Programda ayrıca, Eyüp Sultan Yazı Akademisi eğitimcileri adına yazar Hüseyin Akın da konuşma yaptı.
Açılış konuşmalarının ardından, etkinlik kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenen "Eyüpsultan'da Bir Sabah" temalı hikaye, şiir ve deneme yarışmasının kazananlarına ödülleri takdim edildi.
Hikaye alanında birinciliği Onur Acar, ikinciliği Umut Ekinci, üçüncülüğü Nehir Gülay elde ederken, mansiyon ödülü İlayda Sokur'a verildi.
Şiir alanında birincilik ödülünün sahibi Halit Tevge olurken, ikincilik ödülünü Kaan Kellecioğlu, üçüncülük ödülünü Sinem Kayur, mansiyon ödülünü ise Elanur Mevlüde Özgül aldı.
Deneme alanında ise birinci Hüseyin Solumi, ikinci Onur Acar, üçüncü Alper Çelen oldu. Bu kategoride mansiyon ödülü Zeynep Eda Depe'ye verildi.
Yarışmada birincilere 3'er bin, ikincilere 2'şer bin, üçüncülere biner, mansiyon ödülüne layık görülenlere ise 500'er liralık hediye çeki takdim edildi.
Öykü, şiir, roman, deneme günleri ile Eyüpsultan Meydanı'nda yapılacak meydan okumaları ve atölye çalışmalarının yer alacağı "5. Haliç Genç Edebiyat Günleri", 28 Nisan'da bütün konuk, yazar ve edebiyatseverlerin bir araya geleceği vapur programıyla sona erecek.
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