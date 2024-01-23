5 ilde FETÖ'cüler için düğmeye basıldı: Çok sayıda şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik son operasyonların adı "KISKAÇ-5" oldu. Detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Buna göre İzmir, Aydın, Bursa, Ankara ve Denizli'de düğmeye basıldı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONDU

Bakan Yerlikaya, 5 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini belirttiği “KISKAÇ-5” operasyonlarında 27 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konduğunu ifade eden Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında "Milli irademize darbe yapmaya kalkışan FETÖ’cü hainlerin peşlerini bırakmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" mesajını verdi.

5️⃣ İlde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-5” Operasyonlarında 2️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı.



Milli İrademize Darbe Yapmaya Kalkışan FETÖ’cü Hainlerin Peşlerini Bırakmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş… pic.twitter.com/huAIH1tqjI — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 23, 2024







