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  4. 5 ilde FETÖ'cüler için düğmeye basıldı: Çok sayıda şüpheli yakalandı

5 ilde FETÖ'cüler için düğmeye basıldı: Çok sayıda şüpheli yakalandı

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
23.01.2024 17:06 | Son Güncelleme:
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5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 27 kişi yakalandı.

5 ilde FETÖ'cüler için düğmeye basıldı: Çok sayıda şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik son operasyonların adı "KISKAÇ-5" oldu. Detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Buna göre İzmir, Aydın, Bursa, Ankara ve Denizli'de düğmeye basıldı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONDU

Bakan Yerlikaya, 5 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini belirttiği “KISKAÇ-5” operasyonlarında 27 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konduğunu ifade eden Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında "Milli irademize darbe yapmaya kalkışan FETÖ’cü hainlerin peşlerini bırakmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" mesajını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
fetö
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