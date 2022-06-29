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5'inci kattan atlamak isteyen 80 yaşındaki adam: 'Öyle icap ettiği için yaptım'

29.06.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 80 yaşındaki Recep G., 5. kattaki evinin penceresinden atlamak istedi. Camdan sarkarak 'Kimse yaklaşmasın, atarım kendini' diyen adamı olay yerine gelen polis ekipleri ikna etti. Neden yaptığı sorulduğunda Recep G.'nin verdiği "Öyle icap etti. Ne desem yalan olur. Ama kafam yerinde daha" şeklindeki cevabı ise şaşırttı.

5'inci kattan atlamak isteyen 80 yaşındaki adam: 'Öyle icap ettiği için yaptım'

Havuzlar Mahallesi Anneler Caddesi üzerinde tek başına yaşadığı 5. kattaki evinin camına çıkan Recep G., metrelerce yüksekten aşağı atlamak istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaşlı adamın evine girdi. Camdan sarkmak isteyen Recep G.'nin, “Kimse yaklaşmasın, atarım kendimi” demesi üzerine itfaiye ekipleri branda gerdi. Eve girmeyi başaran polis ekipleri, yaşlı adamın yanına yaklaşıp, elinden tutarak 5. kattan aşağı atlamasını engelledi.

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Yaşlı adam, ambulansa götürüldüğü sırada, “Neden öyle bir şey yaptın” diyen gazeteciye, “Öyle icap etti. Ne desem yalan olur. Ama kafam yerinde daha” diye konuştu. Cama çıktığına da pişman olduğunu ifade eden Recep G., “O kadar ekibi buraya getirdiğime cidden üzüldüm” dedi.

DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Recep G. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Recep G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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