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5. İstanbul Fellowship başvuruları yarın başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 17:06 | Son Güncelleme

Farklı ülkelerden katılımcılar, beşincisi 3, 4 ve 5 Mart 2020'de gerçekleştirilecek etkinliğe online başvurabilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen İstanbul Fellowship (Uluslararası Telif Zirvesi) için başvurular yarın başlayacak.

TBYM'den yapılan açıklamaya göre, dünya yayımcılarının karşılıklı iş birliğinin artırılması ve İstanbul’un bir telif marketi haline getirilmesi amaçlanan etkinliğin beşincisi 3, 4 ve 5 Mart 2020'de gerçekleştirilecek.

Geçen yıl 72 ülkeden 200 yayımcıyı ağırlayan programa dahil olmak isteyen katılımcılar, online başvuruda bulunabilecek.

Program, farklı ülkelerden yayınevi yöneticileri, editörler, telif ajansları, yayımcı meslek birlikleri ve yayımcı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin başvurularına açık olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBYM Başkanı Mustafa Doğru, katılımcı sayısının her yıl arttığını ifade etti.

Uluslararası Telif Zirvesi'nin bu yıl dünya yayıncılığında kendinden daha fazla söz ettirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekibimiz gerçekten çok çalıştı. Katılımcılarımızla birlikte oluşturduğumuz ülke yayıncılık raporlarını portalımızda yayınlıyor olacağız. Yine bu yıl 365 gün iletişimi güçlendirecek sosyal ağ sistemini de Fellowship.istanbul sitesinde hayata geçirdik. Yıl boyu uluslararası fuarlarda tanıtımlara devam ettik. Geçtiğimiz yıl 550’den fazla başvuru almıştık, bu yıl dünya çapında yayıncılardan rekor bir başvuru bekliyoruz. İstanbul'u dünya yayıncılığında daha merkezi bir yere almak konusunda kararlıyız. İstanbul bunu sonuna kadar hak ediyor. Ben tüm katılımcılara şimdiden başarılar dileyerek sizleri İstanbul’da bekliyoruz diyorum."

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