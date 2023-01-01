5 katlı binanın altındaki gizem! Rivayete göre, bina yapılırken kepçeler kırılmış... "Araştırılsın istiyoruz"

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 5 katlı bir binanın altında bulunan ve kime ait olduğu belli olmayan türbe merak konusu oldu. Yenidoğan Mahallesi Papuççular Caddesi’ndeki türbe, görenlerin dikkatini çekiyor. Rivayetlere konu olan türbenin kime ait olduğunun araştırılmasını isteyen esnaf Sefer Beyoğlu, birçok kişinin bölgeye gelerek dua ettiğini söyledi.

"RİVAYETE GÖRE, BU BİNA BURAYA YAPILIRKEN KEPÇELER KIRILMIŞ"

Sefer Beyoğlu, "Bu, eski zamandan kalma bir mezar. İsmi ‘Nurullah’ diye biliyorum. Buraya gelenler dua edip çiçekleri suluyorlar. Rivayete göre, bu bina buraya yapılırken kepçeler kırılmış, binanın planını değiştirmişler.

"YATAN ZATIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Burada oturan insanlar bile çok eski bir mezar olduğunu söylüyorlar. Burada yatan zatın ne kadar önemli olduğunu bilmiyoruz. Detaylı bilgileri biz bilmiyoruz, araştırılsın istiyoruz" dedi.

(İHA)

