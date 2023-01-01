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  4. 5 katlı binanın altındaki gizem! Rivayete göre, bina yapılırken kepçeler kırılmış... "Araştırılsın istiyoruz"

5 katlı binanın altındaki gizem! Rivayete göre, bina yapılırken kepçeler kırılmış... "Araştırılsın istiyoruz"

01.01.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'daki sır türbe merak konusu oldu. 5 katlı bir binanın altında bulunan ve kime ait olduğu belli olmayan türbe, görenlerin dikkatini çekiyor. Gelenlerin dua edip çiçekleri suladığını belirten esnaf, "Rivayete göre, bu bina buraya yapılırken kepçeler kırılmış, binanın planını değiştirmişler. Burada oturan insanlar bile çok eski bir mezar olduğunu söylüyorlar. Burada yatan zatın ne kadar önemli olduğunu bilmiyoruz. Detaylı bilgileri biz bilmiyoruz, araştırılsın istiyoruz" dedi.

5 katlı binanın altındaki gizem! Rivayete göre, bina yapılırken kepçeler kırılmış... "Araştırılsın istiyoruz"

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 5 katlı bir binanın altında bulunan ve kime ait olduğu belli olmayan türbe merak konusu oldu. Yenidoğan Mahallesi Papuççular Caddesi’ndeki türbe, görenlerin dikkatini çekiyor. Rivayetlere konu olan türbenin kime ait olduğunun araştırılmasını isteyen esnaf Sefer Beyoğlu, birçok kişinin bölgeye gelerek dua ettiğini söyledi.

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"RİVAYETE GÖRE, BU BİNA BURAYA YAPILIRKEN KEPÇELER KIRILMIŞ"

Sefer Beyoğlu, "Bu, eski zamandan kalma bir mezar. İsmi ‘Nurullah’ diye biliyorum. Buraya gelenler dua edip çiçekleri suluyorlar. Rivayete göre, bu bina buraya yapılırken kepçeler kırılmış, binanın planını değiştirmişler.

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Binaların arasındaki gizem! 90 yıldır orada ama... Binaların arasındaki gizem! 90 yıldır orada ama...

"YATAN ZATIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Burada oturan insanlar bile çok eski bir mezar olduğunu söylüyorlar. Burada yatan zatın ne kadar önemli olduğunu bilmiyoruz. Detaylı bilgileri biz bilmiyoruz, araştırılsın istiyoruz" dedi.

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(İHA)

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Yer: Avcılar! O anları korku ile izleyip cep telefonu ile kaydettilerYer: Avcılar! O anları korku ile izleyip cep telefonu ile kaydettiler
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Adapazarı türbe

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